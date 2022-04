¡Huyó de la prensa! Mariana Garza evita hablar de la polémica de Sasha Sokol y Luis de Llano

Ciudad de México.- Los actores Mariana Garza y Pablo Perroni ofrecieron una rueda de prensa para anunciar que próximamente regresarán al escenario con la obra de teatro Solo quiero hacerte feliz.

Sin embargo, la ex Timbireche huyó de la prensa para evitar que ser cuestionada sobre la denuncia pública que hizo excompañera de banda Sasha Sokol en contra del productor Luis de Llano por abuso.

Ante la negativa de Mariana de brindar entrevistas, su exesposo y socio Pablo Perroni la excusó y aseguró que ella es una persona congruente, por lo cual evita hablar de otras personas.

Creo que todos la conocen, es la persona más discreta del mundo. Jamás va a hablar de algo que no le competa o en lo que no esté directamente relacionada y aún estando relacionada si no le preguntan no habla", dijo el actor.