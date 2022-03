Tras 'amorío' gay y sin exclusividad, galán renuncia a TV Azteca y vuelve a novelas de Televisa

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Un famoso galán de telenovelas, quien fue involucrado en un 'escándalo' con otro hombre y estuvo 10 años trabajando en TV Azteca, vuelve a Televisa con nuevo proyecto.

Se trata de David Zepeda, quien trabajó durante 10 años en las filas del Ajusco y luego se cambió a Televisa en el 2009, donde se consagró como galán en telenovelas como Sortilegio, Soy tu dueña, Abismo de pasión, Por amar sin ley, Vencer el desamor y Mi fortuna es amarte.

El actor sonorense perdió su contrato de exclusividad en la televisora y decidió probar suerte en Telemundo, donde estuvo en La Doña 2. El actor de 48 años regresó a Televisa y apenas hace unas semanas acabó su última telenovela, Mi fortuna es amarte.

Tras alcanzar niveles históricos de rating con el melodrama, el cual protagonizó junto a Susana González, ahora el histrión tiene un nuevo proyecto bajo la manga, en el cual compartirá créditos con otros importantes actores.

Y esque Zepeda fue confirmado como uno de los actores principales de Vencer la ausencia, cuarta entrega de la saga 'Vencer' de la productora Rosy Ocampo.

Para la telenovela ya fueron confirmados otros actores como Alexis Ayala, Danilo Carrera, Alejandra Barros, Nailea Norvind, Mariana Garza, entre otros.

El histrión dará vida a 'Jerónimo' luego de interpretar a 'Álvaro Falcón' en la segunda entrega de la saga, Vencer el desamor.

Como se recordará, Zepeda siempre ha mantenido su vida privada de esa manera. Al histrión no se le han conocido muchas parejas y ha tenido que callar rumores de que sería gay o bisexual en varias ocasiones.

Incluso, en el 2020 se le relacionó con el fallecido estilista Daniel Urquiza, quien se quitó la vida. Tras su muerte, surgieron rumores de que ambos sostenían un presunto amorío. Pese a que algunos medios afirmaban que habían pruebas, esto nunca fue confirmado.

El propio actor ha dejado claro que no es homosexual y que aunque lo fuera, no tendría problema en admitirlo. En entrevista con Mara Patricia Castañeda el año pasado, Zepeda comentó que no podían haberle levantado un falso más grande, pues le encantan las mujeres.

Fuente: Canal de YouTube de Chisme No Like, Instagram @rosyocampooficial y @davidzepeda1