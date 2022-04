Tras fracaso en TV Azteca y 'abusar' de cirugías, conductora se integra a 'VLA' y aplasta a 'Hoy'

Ciudad de México.- Tras 6 años en TV Azteca y haber sido despedida de un reality, famosa conductora llega al foro de Venga la Alegría y hace pedazos al programa Hoy de Televisa al robarle el rating con su carisma y buena actitud.

Se trata de la querida Daniela Alexis, apodada 'La Bebeshita'. La conductora e influencer saltó a la fama en el controversial reality Enamorándonos de TV Azteca en el 2016. El programa fue testigo de su radical cambio físico con cirugías y arreglitos.

Aunque fracasó en el reality show MasterChef Celebrity México el año pasado al ser despedida y perder la oportunidad de ganar la competencia, se ganó los corazones de todos y fue elegida para ser conductora en VLA Fin de Semana.

'La Bebeshita', quien también forma parte del reality MasterChef Junior conducido por Tatiana, ha hablado abiertamente de los procedimientos estéticos a los que se ha sometido desde hace 6 años. Por su honestidad y transparencia, el público la adora.

Aunque hay algunos que la critican, la conductora no le ha prestado atención al odio de redes y hasta ha revelado sin tapujos que ha gastado casi un millón de pesos en transformar su físico, mostrando su impactante antes y después.

Transferencia de pompi, dos, doble (ríe). Dos liposucciones, dos bubis (aumento de senos), nariz, papada, cachete. No me puse mentón ni pómulo, nueve entonces y lo normal, los rellenitos, el bótox", contó sobre sus cirugías hace unos meses.

Y este jueves 31 de marzo, el matutino cerró con broche de oro el mes con la visita de la carismática conductora en la sección 'No hay punto medio', conducida por Laura G.

Y para discutir el tema, 'La Bebeshita' y Curvy Zelma acudieron al foro del matutino, competencia del programa Hoy, para hablar del tema y compartir su punto de vista con Flor Rubio y una importante cirujana plástica, la Dra. Lizeth Pérez Ferrel.

Curvy confesó que a los 17 años tuvo que someterse a una reducción de busto ya que le dolía mucho la espalda.

Eran muchos los dolores de espalda. Me molestaban. Nunca usé corpiño, no me quedaban y sí tomé la decisión junto con mi mamá de realizarme eso. Me duele menos la espalda pero sigue doliendo".