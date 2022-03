Tras perder exclusividad en TV Azteca y abandonar México, galán de Televisa anuncia divorcio

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Un talentoso galán de telenovelas, quien acaba de ser confirmado para una nuevo proyecto en Televisa, anuncia que se separa de su pareja luego de 5 años juntos.

Se trata de Arap Bethke, quien los 11 años comenzó su carrera en la televisión con El Club de Gaby en Televisa. En 2002 participó en Clase 406 y luego se fue a Telemundo donde hizo varios proyectos, hasta que en el 2012 se unió a TV Azteca.

En el Ajusco actuó en melodramas como Amor cautivo, Corazón en Condominio y Tanto amor, pero en 2017 volvió a Televisa para hacer La Piloto y el remake de La Usurpadora, aunque volvió a Telemundo el año pasado para hacer la serie Buscando a Frida.

Ya sin contrato de exclusividad en el Ajusco y en ninguna televisora, el histrión se unió al elenco de La Mujer de Nadie en Televisa, la cual se estrena en junio.

El actor abandonó México hace años y vivía en Estados Unidos, ya que su prometida, la actriz Ivana de María, es originaria de ese país. Tras anunciar su compromiso en enero de 2021, ambos informaron a través de Instagram que decidieron poner fin a su romance.

Después de cinco años de un amor incomparable, Ivana y yo decidimos separarnos. El amor entre nosotros no nos falta, pero en este momento nuestros caminos van por lugares diferentes. Ha sido un proceso consciente y respetuoso entre los dos. Agradecemos que se mantenga el respeto y la empatía por parte del público y los medios de comunicación para velar por el bienestar de ambos en un proceso que ha sido muy amoroso y también muy difícil”, expresó Arap en su mensaje.

El pasado 21 de marzo, la actriz de 29 años ya había informado a sus seguidores de esto por medio de una larga reflexión a la que tituló Happily even after.

En su texto, publicado en inglés en la plataforma StoryPlace, la cual es para creadores de contenido escrito de la cual ella es fundadora y CEO, De María señaló:

Solo porque amas a alguien, no necesariamente significa que deben estar juntos. De hecho, en algunos casos, es debido a que amas tanto a alguien que lo dejas ir, sabiendo que quieres que sean lo más felices posible, incluso si eso significa que no estén contigo. Incluso cuando eso significa cancelar una boda".

Y agregó: "Aprendí tanto de él y, sobre todo, aprendí muchísimo sobre mí misma a través de él, a través de nuestra relación. También crecí mucho espiritualmente en estos años, que fueron muy significativos para mí, de los 25 a los 30".

Finalmente, sobre las razones por las que su noviazgo finalizó, la artista manifestó: "Cuando estás en una relación, es normal que la gente cambie. ¿No se supone que debemos evolucionar de forma constante? La meta supongo que es evolucionar en la misma dirección, para que podamos evolucionar y crecer juntos. Pero algunas veces eso no sucede. Algunas veces, mientras creces, también puedes crecer en una dirección distinta, tanto que de hecho no importa cuánto se amen uno al otro no pueden continuar evolucionando ni permanecer juntos".

