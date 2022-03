Acabó en silla de ruedas: Tras 48 años en Televisa, primer actor aparece en 'Hoy' y alista su muerte

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Tras ser hospitalizado en días recientes, y haber estado cerca de la muerte en varias ocasiones en el pasado, querido primer actor de Televisa aparece en el programa Hoy e informan sobre su salud y qué planea hacer en caso de fallecer.

Se trata de César Bono, quien lleva casi 50 años en las filas de Televisa, aunque estuvo en TV Azteca hace unos años para hacer la telenovela 3 Familias. El actor de Vecinos, donde da vida a 'Frankie Rivers', está hospitalizado y en Hoy revelan la causa.

Fue hospitalizado de emergencia debido a una úlcera que le sangró. Se sabe que no es nada de gravedad y se encuentra estable. Hasta el momento no hay información sobre cuántos días permanecerá en el hospital", informaron.

Por otro lado, su hijo Leonardo Bono informó que su padre ya llevaba días hospitalizado, aunque apenas se reportó en medios este jueves por la noche. En entrevista para Javier Poza en Grupo Fórmula, informó más sobre la causa de su hospitalización.

(Fue internado) "por una hemorragia por una úlcera (...) ya lleva tiempo hospitalizado", informó.

Además, agregó que su padre, quien tiene 71 años de edad, está estable, tranquilo y en observación.

Fue un pequeño susto, fue una hemorragia por una úlcera. Entonces, sí nos asustamos, pero está estable, gracias a Dios, y tranquilo (...) Aquí entre nos, sí lleva varios días (hospitalizado)", informó.

Y agregó: "Creo que siempre ha padecido un poco de toda esta onda intestinal. Ahora sí, ahorita lo llamaron ultra gigante (a la úlcera); ahora esperamos que sane esa úlcera, por eso sigue en el hospital en observación, pero todo más tranquilo que cuando reventó la úlcera".

Como se recordará, el actor de Vecinos ha encendido alarmas sobre su salud desde la pandemia, cuando reveló que sentía cerca la muerte. Poco después, reapareció en silla de ruedas tras atravesar por varios problemas de salud.

Apenas hace unos meses, Bono comentó que estaba desesperado por haber perdido movilidad en su cuerpo luego de haber sufrido un infarto al miocardio y ocho cerebrales, a los cuales sobrevivió de milagro pero lo dejó con problemas para caminar.

Además, en redes del programa Hoy informaron que el mexicano ya tiene listo su testamento: "Cada vez soy más consciente de que eso lo tenemos que tener previsto y tienen que estar asegurados nuestros".

Aunque negó retirarse de la actuación pronto luego de 50 años de carrera, en el pasado sí ha comentado cuál es su última voluntad, ya que no le gustaría seguir activo si presentara un fuerte problema de salud.

"Lo que me mantiene vivo es mi trabajo, estoy muy seguro que estoy mejor aquí, platicando contigo, que en un hospital con un doctor, me dicen que puedo seguir trabajando, pero yo no soy de los actores que desea morir en el escenario, en el sentido que no me gustaría asustar a mis compañeros o en el teatro al público, pero sí me gustaría terminar mis trabajos e irme a la casa con la familia".

Ante los problemas de salud que ha enfrentado, el actor no pudo ocultar que sí ha pensado en la muerte.

Sí (he pensado en la muerte), como no. Pienso que es parte de la vida, es lo único seguro… Ahora yo creo que ya nos vamos".

Fuente: Canal de YouTube de Programa Hoy, Grupo Fórmula y Twitter @programa_hoy