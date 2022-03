Con el sentimiento a flor de piel, Adamari López da tremenda noticia; deja atónitos a los famosos

Miami, Estados Unidos.- Este viernes, 4 de marzo, Adamari López logró paralizar a famosos de Televisa y Telemundo, luego de dar una tremenda noticia sobre su pequeña hija, Alaia... ¿es algo grave?

Nada más lejos de la realidad, resulta ser que el día de hoy, la hija de la conductora de Hoy Día y el bailarín Toni Acosta está de fiesta y es que la niña que robó los corazones en Así se Baila cumple 7 años de edad, hecho que la actriz celebró a lo grande con una tierna sesión de fotos.

En las imágenes no se ve a Toni, pero sí se puede ver a madre e hija abrazadas, ambas vestidas de color rosa, mientras comen un curioso pastel hecho de donas con glaseado de fresa.

Por su parte, la actriz de Amigas y Rivales mandó un conmovedor mensaje en Instagram, donde agradecía haber pasado a lado de su hija estos 7 años.

Mi princesa Alaia, hoy cumples 7 años y cuánta felicidad has traído a mi vida. Qué rápido han pasado estos años, pero me he disfrutado cada minuto a tu lado (...) Deseo verte crecer y que Dios me permita acompañarte por muchos años para seguir siendo cómplices y crear infinitas memorias juntas.