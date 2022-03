Golpe a 'Hoy': Tras desprecio por "gorda" y cirugías, conductora renuncia a Televisa y llega a 'VLA'

Ciudad de México.- Una de las conductoras de televisión más famosas de los años 90, quien desarrolló gran parte de su carrera en Televisa, vuelve a TV Azteca tras duro fracaso y se integra al foro de Venga la Alegría.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

Se trata de Verónica Macías, quien formó parte del programa Ándale en la televisora de San Ángel junto a Paco Stanley y Benito Castro. Luego le dieron su propio show: El Balcón de Verónica.

La conductora también tuvo papeles en la actuación, participando en telenovelas como Carita de ángel y Cómplices al rescate. En unitarios, formó parte del elenco de Como dice el dicho, La Rosa de Guadalupe y Mujer, casos de la vida real.

Hubo algunos rumores sobre su vida personal, pues se especuló que había caído en vicios, sin embargo, logró retomar su carrera luego del divorcio del padre de sus hijos tras 12 años casados.

La pionera de bromas con cámara escondida, ha sorprendido por su radical cambio físico tras practicarse varias cirugías pues luce irreconocible a cómo lucía en sus inicios. Macías no siempre estuvo feliz con su figura y su peso, pues confesó que padeció anorexia.

Ante el desprecio de su familia por lo que ella creía era su peso, la conductora de 50 años asegura que fue víctima de este terrible trastorno alimenticio. Además, confesó que en la actualidad teme engordar y perder su físico, pues aún se siente una mujer insegura.

Estuve en un hogar donde yo siempre me sentí que no era amada, que yo era fea, que yo era gorda y que yo era tonta... eso me hizo ser una mujer muy insegura", confesó en TV Azteca.