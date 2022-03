Luto en Televisa: Ahogada en llanto, polémica conductora de 'Hoy' anuncia muerte de su hijo

Ciudad de México.- Una polémica integrante del programa Hoy habla de la lamentable muerte de su hijo y, entre lágrimas, revela la triste historia para las cámaras del matutino de Televisa.

La periodista de espectáculos Shanik Berman se volvió tendencia este viernes pues en redes empezó a circular el video de una entrevista que le otorgó a la fallecida productora Magda Rodríguez para contar cómo fue la muerte de su hijo Daniel.

La entrevista en la sección 'Corazón Abierto' es de hace más de dos años, sin embargo, en redes del programa Hoy decidieron revivir la ocasión en la que la conductora cuenta cómo se enteró de la muerte de su hijo, ocurrida en un accidente en junio del 2004.

Shanik abrió su corazón y entre lágrimas reveló que esto sucedió cuando ella se fue a un viaje de trabajo al que originalmente no quería ir. Incluso, mencionó que lo último que le dijo a su hijo fue: "Pórtate bien, no andes rápido en el coche".

Todo transcurría de forma normal ese sábado 26 de junio de 2004, cuando Berman cuenta que de repente le habla un reportero de un periódico a primera hora de la madrugada para preguntarle si era cierto que su hijo estaba muerto. Ella colgó.

Posteriormente, fue su esposo Jorge quien la llamó para informarle lo mismo, aunque ella afirma que también le colgó al pensar que se trataba de un sueño.

"No se puede haber muerto, llévalo al hospital", le dijo Shanik a su esposo, quien le decía: "Estuve con él, está muerto".

No te entiendo, estás loco... eres un animal, estúpido, ¿tú lo mataste?', le dije unas groserías y me dijo que se pegó en la cabeza. Gritaba cómo loca y decía: 'Mataron a mi hijo'. Yo gritaba", recordó.

Shanik comentó que su hijo viajaba en su auto con una niña "a la que nadie quería", cuando de repente se impactaron y Daniel Berman salió disparado de su auto y se golpeó en la cabeza, lo cual hizo que falleciera al instante.

Finalmente, la también columnista de espectáculos contó que algunos bomberos que llegaron primero al lugar presuntamente le robaron todo a su hijo y solo dejaron su identificación.

Te voy a decir mi tristeza más grande. Los primeros que llegaron fueron los bomberos y le robaron todo a mi hijo. Sus CD's, su cartera y le aventaron la credencial en su cuerpo. Asaltaron a un niño chiquito, al coche no le pasó nada, a la niña no se le rompió ni una uña y mi hijo se murió. Yo a los 7 días tenía que regresar a trabajar porque dije si no trabajo me voy a morir".