No tiene para comer: Divorciado y tras 'veto' de Andrea Legarreta, galán de Televisa se une a 'VLA'

Ciudad de México.- Un polémico actor y conductor, quien fue vetado por años de Televisa y despotricó contra su excompañera del programa Hoy Andrea Legarreta, llega a Venga la Alegría y da tremendas declaraciones sobre su nuevo romance.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

Se trata del polémico Alfredo Adame, quien nuevamente acapara titulares luego de sus fuertes declaraciones contra su excompañera en el programa Hoy Andrea Legarreta, a quien señaló por "vetarlo" y "correr a más de 20 personas en el programa".

Tras declarar que presuntamente "no tiene para comer" y estaba "en la quiebra" luego de perder una demanda interpuesta por su primera exesposa Diana Golden y de despotricar contra Mary Paz Banquells, su segunda exesposa y madre de sus hijos, el actor presume a su nueva novia.

En un evento en la CDMX, el exconductor del programa Hoy estuvo acompañado de Magaly Chávez, quien participó en el controversial reality de TV Azteca Enamorándonos y es 27 años menor que él, y explicó cómo surgió el romance tras dos divorcios.

El artista contó que cuando Magaly lo vio se le acercó para tomarse una foto, momento que él no desaprovechó y le pidió un medio para contactarla.

Yo le dije: 'Oye, ¿por qué no me das tu teléfono?', le dije que la iba a contratar para unos comerciales, ya sabes, a lo mejor para una obra de teatro. Fue el viejo y conocido truco de decirle que la haré famosa. Pasadas dos semanas le hablé por teléfono y le pregunté qué iba a hacer".

Sin embargo, la relación tuvo que esperar algunos años porque ella inició un noviazgo con otra persona, por lo que el presentador aseguró que el tiempo se encargó de volverlos a unir.

Nos volvimos a buscar, y empezamos a salir otra vez, y a escondidas, besitos novieros y todo el rollo, no ha habido se.... Yo soy a la antigüita y ella también y me dio a entender (...) aquí si le vas a entrar es serio y formal", manifestó.

Por su parte, Magaly salió a la defensa de Alfredo destacando que no cree en las acusaciones que existen en torno al famoso, quien ha sido tachado de ser "misógino" y ser violento con las mujeres.

En la noche recibo mensajes, me abre la puerta, todo eso es caballerosidad, y de verdad eso lo admiro mucho de él, me gusta su carácter, me gusta que no se deje de la gente, me gusta porque yo también soy así", aseguró.