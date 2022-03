Pedía limosna: Tras vivir en la calle y veto de Televisa, actriz firma con TV Azteca y llega a 'VLA'

Ciudad de México.- Una polémica actriz, quien tuvo que dejar las telenovelas ante la falta de trabajo en Televisa y quien antes de alcanzar la fama durmió en las calles como indigente y no tenía para comer, llega a Venga la Alegría tras debutar en TV Azteca.

Se trata de Patricia Navidad, quien empezó su carrera en las telenovelas en 1992 de la mano de Televisa en María Mercedes. Luego actuó en Cañaveral de pasiones, Ángela, El Manantial, Mariana de la noche, La fea más bella, Por ella soy Eva y Zacatillo, un lugar en tu corazón, entre otras.

La actriz tuvo unos inicios difíciles al llegar a la CDMX de Sinaloa, pues asegura que no tenía ni para comer, pedía dinero en el Metro cantando y dormía en las calles como una indigente.

Como se recordará, su último proyecto en la televisora de San Ángel fue Por amar sin ley en 2019 y al llegar la pandemia en 2020, la actriz se involucró en fuertes polémicas al declarar que ella no creía que existiera el Covid-19, afirmando que la crisis era una "plandemia".

Tras revelar que tampoco se vacunaría pese a que incluso estuvo en el hospital al borde de la muerte tras contagiarse, Paty seguía con la misma postura, lo que le cerró muchas puertas, incluso fue vetada de redes sociales.

La propia Paty reveló que estuvo alejada del medio artístico no por elección, sino porque no le daban trabajo. Afirmó que en Televisa le informaron que no tenían nada para ella, por lo que TV Azteca le dio una oportunidad en MasterChef Celebrity.

En Ventaneando, la actriz comentó que incluso les comentó que la habían llamado del Ajusco para no ser "traicionera", sin embargo, estos no le dieron trabajo y podría estar vetada de la empresa que le dio su primera oportunidad en la actuación.

Me la he pasado haciendo castings, tocando puertas y pues no se abrían (...) yo estoy sumamente agradecida con TV Azteca porque para mí es valiosísimo retomar los escenarios (...) en Televisa pregunté si había algún problema y me dijeron que no, pero no me dieron trabajo... podría ser (que me tienen vetada) pero no me lo dicen, no lo sé", contó.