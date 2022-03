"Son infelices": Issabela Camil confiesa en 'Hoy' que está harta de que ataquen a Sergio Mayer

Ciudad de México.- Una vez más la famosa actriz de Televisa Issabela Camil mostró su molestia hacia los usuarios de las redes sociales que se la pasan criticándola a ella, a su esposo Sergio Mayer, su familia o a cualquier otra persona.

En una entrevista exclusiva con el programa matutino Hoy, la intérprete de melodramas como Vencer el desamor mencionó:

Cualquier ataque mediático me parece innecesario, desafortunadamente estamos atrás de un teléfono y se nos hace muy fácil criticar y echar ahí nuestra infelicidad ", dijo.

Asimismo, Issabela comentó que no entiende porqué la gente está opinando y criticando tanto a su excompañera Belinda luego de su truene con el cantante sonorense Christian Nodal.

A cualquier mujer que la ataquen, yo estoy de su lado... no sé bien porqué la atacan, yo sé que se separó y hasta ahí", comentó la actriz para expresarle su apoyo a la estrella pop.

Posteriormente, la hermana de Jaime Camil contó que también está harta de que la ataquen a ella, a su esposo Sergio Mayer y a su familia.

Yo he sufrido ataques mediáticos, hace poco ya conmigo directo, a mi persona y es complicado, si no sabes quién eres te puede causar mucho daño, a veces los ataques de mi marido a mí me hacen daño".