Tras 32 años en Televisa y acabar 'preso', villano de novelas vuelve a 'Hoy' y hunde a 'VLA'

Ciudad de México.- Un conocido villano de novelas, quien tiene 32 años de carrera en Televisa, reapareció este viernes en el foro del programa Hoy y dio un fuerte golpe al rating del matutino de la competencia, Venga la Alegría.

Se trata del aclamado actor mexicano Sergio Sendel, quien hizo su debut en San Ángel desde 1990 y tocó la fama internacional luego de ser el antagónico en melodramas como La Otra, Amarte es mi pecado, Heridas de amor, Destilando amor y Lo que la vida me robó.

El histrión de 55 años dejó la actuación desde 2019 hasta que el pasado 2021 anunció su regreso a la pantalla chica con la telenovela Mi fortuna es amarte, la cual está siendo todo un éxito y está arrebatándole toda la audiencia a TV Azteca.

En este proyecto Sergio da vida al villano 'Adrián Cantú Garza', quien es un estafador de clientes en una agencia inmobiliaria de la que es socio y sus maldades son tan severas que incluso acabó preso en un punto de la historia.

La novela, protagonizada por David Zepeda y Susana González, ya se encuentra en la recta final y en un par de semanas más llegará a su desenlace. Por esta misma razón, la mañana de este viernes Sendel fue invitado al foro del matutino Hoy para invitar a la audiencia a que no se pierdan los últimos capítulos.

Sin embargo, el mexicano no llegó solo al programa y lo acompañó nadie más y nadie menos que su hija Valeria Santaella, con quien compartió escena en Mi fortuna es amarte.

Para mí ha sido una experiencia maravillosa, primero porque la novela fue muy exitosa y porque compartí créditos con personas muy talentosas y me refiero a todo el equipo, no hay excepción y pues trabajar con mi hija fue la cereza del pastel", explicó.

Sergio aseguró que Valeria es una joven "concentrada y aplicada" y resaltó que él no la ayudó en absoluto para estar en el proyecto: "En esta carrera el que no hace las cosas por sí solo suele ser un imbécil o un fracasado, entonces yo no la ayudó, ella que se libre los obstáculos".

Por su parte, Valeria mencionó que ella prefirió no ponerse el apellido de su padre porque no quiere que la reconozcan en el medio como la "hija de".

