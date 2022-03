"Una masacre innecesaria": Ricardo Montaner lanza tajante mensaje a Residente y J Balvin

Ciudad de México.- Hace algunas horas el aclamado intérprete Ricardo Montaner reaccionó al pleito que mantienen los representantes del género urbano Residente y J Balvin y les pidió que paren porque considera que es una "masacre innecesaria".

El día de ayer jueves 3 de marzo el rapero puertorriqueño René Pérez Joglar estrenó una canción de ocho minutos junto al DJ argentino Bizarrapa en la que le dedica una estrofa completa al intérprete de Colores.

Hay que recordar que el pleito entre el rapero y José comenzó cuando el colombiano empezó a hablar mal de la organización de los Grammy y él afirmó que si no lo consideran para un premio es porque no tiene el suficiente talento.

Hace unas horas el patriarca de la familia Montaner aprovechó su cuenta oficial de Twitter para pedirle a ambos que dejen sus diferencias de lado y hagan las pases de una vez por todas.

Asimismo, el intérprete de Tan enamorados le pidió a René que no arremeta en su contra por dar su opinión pues él solo quiere verlos bien a ambos:

"El éxito no es culpable de tus sin sabores, ni la rabia es excusa para tus errores, yo te invito Residente a un abrazo enorme a José y a quienes para ti sean inferiores, no me culpes, no me cobres si algún día te encuentro, esto solo es un consejo de este cantante viejo".