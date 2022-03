"Vete de 'VLA'": Tras renunciar a 'Hoy', conductor fracasa en TV Azteca y lo 'corren' del programa

Ciudad de México.- De nueva cuenta el artista cubano William Valdés volvió a ser blanco de las peores críticas y burlas en las redes sociales y más de un internauta pidió que ya lo corran del programa Venga la Alegría.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

Como se sabe, el actor y conductor se unió a las filas de Televisa en 2019 y llegó a ser parte del matutino Hoy, pero renunció a esta emisión para mudarse a TV Azteca primero para conducir las redes de Exatlón México y luego integrándose de lleno al elenco de VLA.

Sin embargo, Willy se ha convertido en uno de los personajes más polémicos del Ajusco y la mañana de ayer jueves 3 de marzo nuevamente explotó en plena transmisión en vivo del matutino.

Resulta que el también cantante apareció sumamente enojado y hasta se lanzó en contra de Samia por la crítica que le dio durante el reality Reyes del playback.

No pueden compararme con Laura, estoy cansado de que sigan comparando las ideas, entonces sí me molesta cada vez que nos comparan, ya estuvo con las comparaciones... por favor, se tienen que concentrar en el lip sync ¡por favor no me critiquen más la producción, yo vengo a hacer lip sync! ¡sé coherente con lo que dices!", dijo furioso.