Adiós 'Hoy': Tras 12 años en 'VLA' y 'fracaso' en TV Azteca, conductora renuncia y llega a Televisa

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una querida exconductora de Venga la Alegría, quien acaba de salir del aire de TV Azteca luego de 3 años alejada de la televisión, reaparece en famoso programa de Televisa, diciéndole adiós al programa Hoy.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

Se trata de Ingrid Coronado, quien en el 2018 renunció al matutino Venga la Alegría luego de 12 años como titular para 'retirarse' un tiempo de la televisión, sin embargo, poco después se unió al matutino Hoy de Televisa, aunque fue solo de visita.

Hace poco se dijo que la conductora presuntamente había sido rechazada por ejecutivos de la televisora de San Ángel para integrarse a Cuéntamelo Ya! porque "exigía un sueldo muy alto", aunque esto no fue confirmado.

Luego de regresar a la TV de la mano del Ajusco, empresa en la que había estado durante 19 años, Ingrid estrenó Todos a bailar, un reality de baile que llegó a su fin hace unas semanas y el cual se dice 'fracasó' en audiencia.

Y justo después de esto, tras cederle la estafeta a Paty Navidad quien conducirá Music Battles México a partir de este sábado, Ingrid reapareció en Televisa en un famoso programa haciendo fuertes confesiones. ¿Regresa a Hoy?

No, sino que Ingrid apareció en el programa Más Noche de Israel Jaitovich, transmitido por Las Estrellas y Distrito Comedia. Aunque al parecer la visita es de hace algún tiempo, apenas este jueves fue publicada en el canal de YouTube.

En el programa, famoso por abrirle las puertas a talento de todas las televisoras para acudir a pasarla bien, Ingrid reveló que ella no está con ninguna empresa luego de ser cuestionada sobre su carrera en TV Azteca.

Yo soy amiga de todos (...) decidí tomarme un tiempo y descansar, llevaba 19 años consecutivos (en Azteca). Decidí que haría un descanso, hice una pequeña pausa de mi descanso pero ahorita estoy de vacaciones, no pertenezco a ninguna empresa y para mí es un honor porque me están invitando a varias casas".

Contó que esta no sería su primera vez en Televisa, pues ya había estado en la televisora durante 5 años cuando estaba en el grupo Garibaldi, en donde conoció a su primer marido.

Luego empezó como conductora, para luego debutar como escritora pues publicó un cuento para niños (Simón y el sauce llorón) y afirmó que está preparando otras historias.

En ese momento reveló que si llegara algún proyecto que la apasionara, lo haría, que fue lo que sucedió con Todos a bailar. Sin embargo, a la hora de ser cuestionada sobre su vida amorosa, a la conductora no le quedó más que admitir que no le ha ido bien.

Como se recordará, tuvo un polémico segundo divorcio al separarse del argentino Fernando del Solar en el 2015, padre de sus dos hijos, hac poco recibió fuertes ataques de su primer exmarido, Charly López, quien hasta la señaló por presunta infidelidad.

Estoy soltera (...) Me gustaría encontrar pareja pro no ha llegado la persona con la que quiero compartir mi vida (...) Uno se pone un poco más exigente, los golpes de la vida duelen".

Y algo desilusionada, comentó que lo único bueno que rescata de esto son sus tres hijos:

Si me pongo a pensar que del amor de pareja tengo a mis 3 hijos que son lo más maravilloso del planeta, no le cambiaría nada a mis historias amorosas (...) si separo, no, no me ha ido muy bien... espero en el futuro me vaya un poco mejor".

Finalmente, ante la invitación de Jaitovich para que trabajara en Televisa, Coronado dijo:

Me gustaría trabajar en un buen proyecto, dónde sea, por supuesto que sí. Me gustaría conducir concursos, hacer reality otra vez, hice tres Academias, Academia Kids, me gustaría trabajar con niños otra vez y si actuara me gustaría hacer comedia".

Por otro lado, Ingrid se pronunció sobre la bioserie que planean hacer de Garibaldi y en entrevista con Ventaneando respondió si le gustaría aparecer en ella y si demandaría.

Llevo muchos años luchando porque se respete mi vida privada y yo preferiría que no me incluyan, muchas gracias", comentó.

Incluso, al referirse a la posibilidad de proceder legalmente en caso de que utilicen su nombre sin su autorización, dijo:

Ahorita estoy en juzgados, gané en Suprema Corte con ese testimonio de que la vida privada de una persona es su vida privada, nadie se puede meter con eso. ¿Qué podrían contar de mi cuando estaba en Garibaldi? No encuentro algo que pudiera yo demandar como tal... no valdría la pena hablar de una persona que no está dentro del proyecto. Hicieron cosas increíbles cuando yo ni siquiera había llegado", expresó.

Además, comentó que aunque no la vería ya que "no es el tipo de contenido que consume", les deseó suerte y éxito.

Fuente: Canal de YouTube de Distrito Comedia, Programa Hoy y Ventaneando e Instagram @ingridcoronadomx