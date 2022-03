En manicomio y desfigurada: Tras 14 años desaparecida de Televisa, protagonista 'llega' a 'Hoy'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una querida protagonista de Televisa, quien tiene 14 años retirada y alejada del medio artístico, reaparece en las redes del programa Hoy y la actriz Chantal Andere rompe el silencio sobre su posible regreso a las telenovelas.

Se trata de Adela Noriega, quien ha estado en boca de todos en las últimas semanas al rumorarse su posible regreso a la pantalla chica, desde que Ernesto Laguardia (con quien trabajó en Quinceañera) dejó entrever que estaría en negociaciones.

La protagonista de melodramas como Dulce desafío, María Isabel, Amor real, El Privilegio de amar, El Manantial y La esposa virgen hizo su última telenovela en 2008, Fuego en la sangre. Desde entonces desapareció de la farándula y no se sabe casi nada de ella.

Durante su ausencia, han surgido fuertes rumores sobre su paradero, su vida personal y cómo luciría ahora, ya que no hay fotografías recientes, no tiene redes sociales y no ha dado declaraciones públicas en 14 años.

Entre las especulaciones, es que habría tenido un hijo al que mantuvo en secreto luego de un supuesto romance con un expresidente de México. Ella lo negó, afirmando que no tenía ningún tipo de relación con el político.

También se dijo que había quedado completamente desfigurada luego de abusar de las cirugías, rumor que fue replicado por varios sitios y canales que publicaban fotografías editadas de la actriz. Su cambio físico permanece siendo un misterio.

No solo se dijo que había enfermado de cáncer, rumor que su hermana desmintió, sino que hasta se reportó su falsa muerte. Se dijo también que la actriz incluso terminó en el manicomio tras una supuesta relación tóxica mientras grababa Guadalupe en 1993. Tampoco fue confirmado.

Aunque se dice que vive en CDMX, otros han reportado que vive en Miami, Florida. Adela aún permanece alejada de la farándula y no se sabe cómo luciría ahora que tiene 52 años, sin embargo, su colega Chantal Andere habla de su posible regreso y el de Angélica Rivera.

Y esque también apareció en las redes del programa Hoy, donde sembraron la duda sobre si era cierto que volvería a un melodrama junto a Angélica, quien últimamente ha demostrado su interés en volver tras su última novela, Destilando Amor, en 2007.

Quien brindó información al respecto fue la actriz Chantal Andere, quien compartió qué tan probable era que volviera a compartir cuadro con Angélica y Adela luego de trabajar juntas en Dulce desafío, telenovela de Televisa de 1988.

Dulce desafío (1988)

En entrevista con la revista Quién, la hija de la primera actriz Jacqueline Andere compartió si esto pudiera suceder en el futuro.

La verdad no lo sé, me gustaría mucho (actuar con ellas), pero con Adela no he tenido contacto desde hace muchos años”, respondió.

Agregó que con la actriz apodada 'La Gaviota' sí habla ya que es de sus mejores amigas, pero fue hermética respecto a su regreso:

Con Angie sí, pero no sé. En el momento, si es que decide volver, lo voy a saber yo y lo van a saber todos".

Y agregó: "Es una extraordinaria actriz y en el momento que regrese será bien padre para la gente que la quiere y que la sigue. Pronto, pronto, no va a ser".

Sobre lo que declaró Cynthia Klitbo sobre el matrimonio de Angélica y el expresidente de México, Enrique Peña Nieto, Chantal prefirió no pronunciarse, ya que afirma que ella no hablará de la vida privada de sus amigas.

