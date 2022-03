Madre de J Balvin reaparece con máscara de oxígeno y al borde del llanto tras vencer al Covid-19

Comparta este artículo

Medellín, Colombia.- Durante los últimos días, J Balvin se había vuelto tendencia por su presunta riña con Residente, pero la tarde de este sábado, 5 de marzo, el cantante colombiano hizo a un lado todo este tema tras reunirse con su madre, quien afortunadamente, logró superar al Covid-19.

En el clip se puede ver a la mujer a un costado de una cama de hospital, portando una mascarilla de oxígeno, mientras que el intérprete de 'Mi gente', 'In da Getto' y 'Say my name' ingresa a la habitación gritando de felicidad, pero conmocionado por ver a su madre al borde del llanto.

¿Quién ganó la guerra?, ¿Quién ganó la guerra? y ¿por qué va a llorar?" preguntó el compositor.

Por su parte, su madre le respondió que estaba llorando de la felicidad, después de haber librado un arduo combate contra la infección que sometió a gran parte del mundo a una pandemia de 2 años.

En el siguiente corte, se puede ver que el cantante, su madre y otros acompañantes van de vuelta a una camioneta, mientras que J Balvin relata que su madre tiene tiempo sin salir a la calle.

¿Quién no veía hace rato la calle? Sabrosa o ¿no?

iFuentes: Instagram @vengalaalegriatva