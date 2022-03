Se desfiguró: Tras exhibir 'prosticatálogo' de Televisa y años vetada, actriz vuelve con protagónico

Ciudad de México.- Tras acabar desfigurada en uno de sus papeles de villana más icónicos y haber hablado sobre el supuesto catálogo de Televisa, famosa actriz vuelve a las pantallas de Televisa.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

Se trata de Lucero, quien tras 10 años de su último melodrama, vuelve a la pantalla chica a través del canal de Unicable. La actriz de Cuando llega el amor, Alborada, Soy tu dueña, Mañana es para siempre, regresa para la retransmisión de Lazos de amor.

Como se recordará, la última telenovela que hizo Lucero antes de dedicarse de lleno a la música fue Por ella soy Eva en 2012. El gran estreno será este martes 8 de marzo a las 14:30 horas.

En la novela de 1995 dio vida a tres personajes, siendo una de ellas villana, catapultándola al éxito total. La protagonizan ella y Luis José Santander, con la actuación estelar de Otto Sirgo, Juan Manuel Bernal, Marga López, Silvia Derbez y Guillermo Murray.

En la trama Lucero interpreta a las trillizas María Guadalupe, María Fernanda y María Paula. Esta última les hace la vida imposible a las otras y, aunque se creía que Lucero solo podía a hacer a "buenas", con este melodrama logró comprobar lo contrario.

Esta no es la única villana que ha hecho Lucero. En 2008 tuvo uno de los finales más trágicos y terroríficos de telenovela en Mañana es para siempre, donde dio vida a la malvada 'Bárbara Greco' quien se quema viva y acaba desfigurada y en la cárcel.

oSegún se dijo hace tiempo, Lucero fue vetada de Televisa por varios años porque presuntamente al terminar su exclusividad firmó con Telemundo. En 2017 volvió y ha trabajado en reality shows como La Voz Kids México y El Retador.

La actriz se mantiene alejada de las telenovelas desde hace 10 años, aunque interpreta junto a Cristian Castro el tema de entrada del melodrama Los ricos también lloran (2021).

¿Por qué no regresa a las telenovelas en un nuevo proyecto? La llamada 'Novia de América' ha asegurado que no está cerrada a volver, pero tiene una sola condición.

Volver a la televisión no es así como que tan fácil como cualquier historia. Estoy buscando algo lindo. No sé, pero algo así atractivo, que me enamore, que me atrape y que yo crea que puede atrapar al público. Yo creo que he hecho telenovelas muy padres como para hacer una solo porque sí".