Tras 21 años en 'Hoy', Andrea Legarreta anuncia cambios y abandona Televisa por este proyecto

Ciudad de México.- La querida conductora del programa Hoy, Andrea Legarreta, lanza contundente mensaje en redes sociales que desata especulaciones, además de presumir en historias de Instagram un nuevo proyecto fuera de los foros de Televisa.

La guapa titular del matutino más visto de la televisión abierta en México, quien lleva 21 años al frente del mismo, utilizó su cuenta de Instagram para compartir un fuerte mensaje, en el que deja claro que vienen cambios.

Ya no soy quien era antes y mañana tal vez no sea quien soy hoy. Dios va transformando y yo voy creciendo, cambiando, mejorando. Definitivamente estoy trabajando en ser la mejor versión de mí. Quiero ser mejor en todas las áreas de mi vida. Dios está trabajando en mi corazón y no puedo estar más feliz y emocionada por ello. ¡Él todo lo hace nuevo!".

Este mensaje de inmediato desató especulaciones entre usuarios sobre qué querrá decir con esto, pues Andrea es la conductora con más años en Hoy de todo el elenco, ya que estuvo desde el inicio en 1998 y solo se ausentó unos años para regresar en 2003.

¿Será que quiere un cambio laboral? ¿O podría tratarse de algún cambio solo personal? El tiempo decidirá, sin embargo, varios famosos reaccionaron y apoyaron sus palabras como Rossana Nájera y Ricardo Franco.

Aunque Legarreta contó a la prensa hace unos días que hasta donde sabía, todo este año seguiría igual en cuestión de elenco y producción, descartando su salida, la de Galilea Montijo y la de la productora Andrea Rodríguez, aunque ya ha renunciado en el pasado.

Ella misma reveló en entrevista con el Escorpión Dorado y Mara Patricia Castañeda, comentando que si trató varias veces de dejar la emisión matutina y presentó su renuncia, sin embargo, se terminó quedando, aunque se rumora que ya no tendría exclusividad.

Sí renuncié un par de veces porque no me sentía feliz. No era como aferrarme pero me dieron motivos para no hacerlo y bueno, volvimos a intentarlo", explicó entonces.