Anette Cuburu: La conductora de TV Azteca se escapa a la playa y posa en bañador azul

Cancún, Quintana Roo.- La conductora de Venga la Alegría, Anette Cuburu, compartió en sus redes sociales unas fotografías en donde presumió la espectacular anatomía que mantiene a sus 47 años de edad en un coqueto bañador azul marino.

La originaria de Baja California publicó un par de imágenes a través de su cuenta de Instagram, en donde dejó ver cómo disfrutó el fin de semana durante sus vacaciones en las bellas playas de Cancún, Quintana Roo.

La instantánea que más llamó la atención de sus fans fue una en donde posó dentro del agua con el bañador de dos piezas y de fondo se visualiza el mar y el cielo azul: "El mar…. Dicen que se lleva lo malo y trae pura cosa buena", escribió.

Anette Cuburu cuenta con más de 924 mil seguidores en Instagram, quienes no tardaron en halagarla en la sección de comentarios, la cual se llenó de mensajes llenos de cariño y admiración.

Cabe recordar que en julio de 2020, la también actriz causó polémica en Venga la Alegría cuando, al preguntarle si saldría con un hombre que usara vestido, a propósito del vestido lanzado por Gucci para hombres, dio una respuesta que desagradó entre los conductores y en redes sociales.

Nunca jamás, nunca jamás porque los hombres se tienen que vestir de hombre y las mujeres de mujer. A mí no me gusta un hombre, por más moda que sea y por más que cueste millones de dólares su vestidito, a mí no me gusta. Aunque sea Brad Pitt, si pasa por mí en falda, no voy a ir", expresó en vivo.