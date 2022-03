¿Golpe a Legarreta? Erik Rubín posa con guapa 'mujer' y le manda tremendo mensaje: "Me gustas tú"

Ciudad de México.- El pasado sábado, 5 de marzo, Erik Rubín paralizó a sus seguidores después de posar con una guapa jovencita a través de sus redes sociales, a quien le envió tremendo mensaje: "Me gustas tú"; descubre cómo reaccionó Andrea Legarreta.

El día de ayer, el intérprete de 'Si no es ahora', 'Soy un desastre' y 'No para de llover', salió en compañía de una atractiva jovencita y se trata de nada más y nada menos que de su hija, Mía Rubín Legarreta con quien fue a una plaza, esto se sabe por lo que se alcanza a apreciar en la imagen.

En la fotografía se puede ver a tanto padre como hija pasar un buen rato, mientras disfrutan de su compañía, por su parte, parece ser que tanto Nina Rubín como Andrea Legarreta no estuvieron presentes en esta cita.

El excantante de Timbiriche compartió su publicación con un fragmento de la canción 'Me gustas tú' de Manu Chao con el cual mostraba el gran amor que siente por su hija.

Me gusta el viento, me gustas tú. Me gusta soñar, me gustas tú. Me gusta el mar, me gustas tú.