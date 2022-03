¿Listo ARMY? Proyección de 'Permission to dance on stage' contará con mercancía de BTS

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El concierto de BTS que se proyectará en cines está próximo a ocurrir y el ARMY de todo el mundo no puede esperar a ver a los ídolos de K-Pop regresar a los escenarios gracias al ‘Permission to dance on stage’, tour que sucederá en Seul pero que llegará a muchos países.

En el caso de México, será la cadena Cinépolis la encargada de traer a través de dos funciones este evento que permitirá a los intérpretes de Butter hacer un tour mundial sin salir de la capital coreana.

Es por ello que para hacerlo memorable y sobre todo para que los fanáticos sientan que de verdad estuvieron en un evento en vivo, se pondrán a la venta artículos coleccionables en torno a este evento y que, aunque no sabemos de qué se trata, ya ha causado revuelo en redes sociales.

La cadena cinematográfica anunció que en total serán cuatro artículos los que estén a la venta y en diferentes fechas, se revelará qué son, para que con ello, los asistentes al concierto ya sepan qué es lo que buscarán adquirir, además de los combos que la empresa tiene a la venta en dulcería.

“La noticia es que habrán 4 conmemorativos del inolvidable concierto de este 12 de marzo. Se revelarán los detalles de cada conmemorativo y cómo adquirirlos en las fechas indicadas a través de nuestras cuentas de Twitter”, destacó Cinépolis.

El primer artículo se revelará el 8 de marzo en punto de las 12:00 horas, tiempo del centro; seguido de otro que se conocerá el día siguiente a la misma hora. El tercero se revelará el día 10 de marzo y por último el día 11 se habrán conocido los cuatro que comprenden esta colección, todo en el marco en que el AMRY inundará los complejos cinematográficos para cantar los éxitos de BTS.



Si por alguna razón no alcanzaste boleto para este evento, los coleccionables se podrán adquirir en las dulcerías de cada complejo y por supuesto, están sujetos a disponibilidad.

Fuente: MSN, Twitter