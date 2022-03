Adiós Televisa: Tras ser indigente y subir 20 kilos, vetan a actriz de novelas y debuta en TV Azteca

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una famosa actriz, quien vivió en la calle como indigente y habría acabado vetada de Televisa, regresa a los escenarios pero en TV Azteca, donde debutó como conductora en esa televisora tras años alejada de las telenovelas.

Se trata de Paty Navidad, quien tuvo unos inicios difíciles, pues contó que al llegar a la CDMX en busca de su sueño durmió en las calles, pedía limosna cantando en el Metro y no tenía dinero ni para comer.

Posteriormente, le llegó su primera oportunidad en Televisa en 1992 y actuó en melodramas como Cañaveral de pasiones, Ángela, El Manantial, Mariana de la noche, La fea más bella, Por ella soy Eva y Zacatillo, un lugar en tu corazón, entre otras.

En 2019 fue su último proyecto en la televisora con Por amar sin ley, sin embargo, al llegar la pandemia ya no le daban trabajo. Al ser llamada por TV Azteca para MasterChef Celebrity, la actriz contó que pidió permiso en Televisa pero supuso que acabó vetada, ya que no le dieron mucha importancia.

Ahora, la sinaloense decidió por esa razón abandonar por un tiempo las telenovelas para volver a la conducción y debutar en el Ajusco como presentadora en un nuevo reality show que se estrenó este sábado 5 de marzo, Music Battles México.

Regreso a la TV, emocionadísima, contenta, muy agradecida con TV Azteca, con Sandra Smester, con Ángel Aponte, Leonardo Marker, con todos y cada uno de los compañeros que me han recibido desde el primer día como en casa", dijo en entrevista durante el estreno.

Sobre su regreso a la conducción, la cual no hacía en México desde Picardía Mexicana, Paty contó a la prensa:

Extrañaba estar en los escenarios y en esta ocasión me siento bien afortunada. Regresar en la conducción y tendré la oportunidad de cantar de vez en cuando, no soy participante, pero tiene que ver con lo que he cantado, mis raíces, el regional mexicano".

Paty no solo volvió a los escenarios, sino también a redes sociales luego de que sus comentarios sobre la pandemia por Covid-19 y posturas antivacunas hicieran que Twitter e Instagram la vetaran múltiples veces.

Tuve muchos problemas, para qué les digo que no.. Me bloquearon como cinco... también agradezco a TV Azteca. Gracias a ellos me ayudaron porque si lo hacía desde mi casa tal vez no me dejen, ya me tienen identificada".

Sobre sus controversiales opiniones sobre esto, aseguró que ya no escribirá ni publicará nada en sus redes que no sea de trabajo.

Lo usaré únicamente para trabajo, total yo ya expresé mi forma de pensar. Pienso diferente, nunca he ofendido a nadie. Soy una mujer que se lo que significa la palabra educación y respeto. Regreso a Twitter y a IG a hablar de trabajo, para los que quieran seguirme y saber de mis proyectos profesionales".

Y agregó: "Yo soy la que soy, eso jamás lo negaré porque soy auténtica y honesta, soy una mujer congruente. Prefiero que me quieran algunos por ser lo que soy a que me amen muchos por ser algo que no soy. Nunca voy a fingir nada pero pues ya quedó claro, no tiene ningún sentido que diga cómo pienso, ustedes ya saben".

Tras hacer frente a las críticas asegurando que "toma las cosas de quien vienen", reporteros le comentaron que "se escuchaba mejor de sus pulmones" luego de ser internada por Covid-19, a lo que ella reaccionó sorprendida.

Yo nunca he estado mal de los pulmones. Salí del hospital débil que es otra cosa, me sacaron mucha sangre y me pusieron mucha cortisona y por la debilidad parece que se nos va el aire pero no es por los pulmones", dijo tajante.

Cabe mencionar que la actriz comentó que ella nunca tuvo Covid-19, sino "una neumonía", pese a que afirman dio positivo a una prueba y estuvo grave en el hospital. Posteriormente, cambió de tema y aclaró por qué subió cerca de 20 kilos.

Me hinchó la cortisona y aparte traigo un problema de tiroides... por los que preguntan. Sí, las mujeres tenemos desórdenes hormonales. Tengo padeciendo hace unos años un prolactinoma, el cual no es un tumor maligno, es hormonal. Ya empecé el tratamiento hace dos semanas así que pronto verán el cambio. Sí subí algunos (kilos) desgraciadamente nos pasa pero ya lo estuve atendiendo".

Finalmente, la conductora le mandó un duro mensaje a sus detractores y a quienes critican su peso y su cambio físico: "No ponen la foto de quien critica, yo quisiera ver cuando critican de 'fea' o 'gorda' a ver quién lo está diciendo, porque normalmente está peor que uno; no hay que tomarnos nada personal".

