Adiós 'Ventaneando': Tras fracaso ante Televisa, ejecutivos de TV Azteca 'sacan del aire' a Chapoy

Ciudad de México.- Tras reportes de una supuesta crisis de audiencia, dan una mala noticia a Pati Chapoy, pues se especula que Ventaneando podría salir del aire de TV Azteca por una importante razón.

El youtuber Dael Quiroz de Arguende TV reveló en su canal de YouTube que una de las ejecutivas más importantes del Ajusco, quien se rumora no tendría buena relación con Pati, la habría traicionado pues estaría alistando un nuevo programa de espectáculos.

Quiroz sostuvo que presuntamente Sandra Smester estaría buscando sacar al aire un nuevo programa de espectáculos que sería conducido por dos mujeres que habían sido vetadas de la televisora y que supuestamente acabaron mal con Chapoy.

Esta información no le gustará ni tantito a Pati Chapoy porque la semana pasada fueron vistas en los pasillos de Sandra Smester, directora de contenido en TV Azteca, dos personajes que estuvieron vetados durante muchos años en TV Azteca", dijo.

Y reveló quiénes serían: "Ambos personajes en su momento salieron mal con Pati Chapoy, dos mujeres periodistas de espectáculos. Por un lado Rocío Maldonado y por el otro Verónica Gallardo. Sandra Smester está planeando un nuevo programa de espectáculos".

El youtuber agregó que esto parecería indicar que Ventaneando podría ser sacado del aire, ya que ya hay varios programas en Azteca Uno que hablan de espectáculos, por lo que no tendría sentido añadir otro si el rating está cayendo dramáticamente.

Esta es mi opinión, no lo puedo asegurar, pero yo no creo que en Azteca costeen dos programas de espectáculos pegados. Considerando que Ventaneando dura una hora y media y que Venga la Alegría dura 5 horas, no creo que Azteca se arriesgue con otro programa, menos considerando los números de Pati Chapoy".