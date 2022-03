Adiós 'VLA': Tras romance lésbico y bajar 13 kilos, Televisa quita veto a conductora y llega a 'Hoy'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Tras ventilar que había sido despedida y vetada de Televisa a inicios de su carrera y haber confesado tener un amorío de una noche con una mujer, polémica conductora llega al programa Hoy luego de haber estado en Venga la Alegría.

Se trata de Liliana Arriaga en su irreverente personaje de 'La Chupitos', quien en 2020 sorprendió al firmar contrato de exclusividad con TV Azteca luego de haber estado toda su carrera en la televisora de San Ángel.

La actriz y conductora estuvo en programas como Todos quieren fama Venga la Alegría, La Resolana y hasta en Ventaneando con Pati Chapoy, sin embargo, este contrato habría llegado a su fin desde el año pasado pues volvió a Televisa.

Como se recordará, la propia conductora contó en entrevista con Venga la Alegría que cuando apenas iniciaba su carrera, la despidieron, además de que después se dijo que acabó vetada en 2019 por ir a trabajar a Estrella TV en Estados Unidos.

Me dieron un regañadón, y me decían: 'En tu vida vuelves a pisar Televisa, aquí se acabó tu carrera', Y yo decía: '¿Cuál carrera?'. Yo iba empezando. No tomé la dimensión de lo que había pasado. Estaba tan nerviosa que se me borró la mente", reveló al contar del despido en sus inicios.

La comediante que participó en programas como La casa de la risa, La hora pico y Al Derecho y al Derbez, lleva más de 25 años en la televisora, por lo que ahora dijo adiós a la competencia y volvió.

En el programa De Noche con Yordi Rosado hace unos meses, compartió que pese a que está casada, alguna vez había ligado con una mujer: "Sí... un besito y ya pero dije: 'no ma... es mi comadre', no no es cierto", dijo sobre su 'romance' lésbico.

Tras bajar 13 kilos y presumir un drástico cambio físico, ahora 'La Chupitos' estará de vuelta en el foro del programa Hoy este martes 8 de marzo para divertir a los conductores y por supuesto al público, despidiéndose de Venga la Alegría.

Fuente: Canal de YouTube de Unicable y Venga la Alegría e Instagram @programahoy y @_lachupitos