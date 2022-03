En quiebra y en silla de ruedas: Tras 9 años desaparecida de Televisa, actriz confirma su retiro

Ciudad de México.- Una famosa actriz y cantante, quien lleva alrededor de 9 años desaparecida, habría confirmado en días pasados que no tiene interés en volver al medio artístico y mucho menos a las novelas de Televisa.

Se trata de la reconocida mexicana Pilar Montenegro, quien saltó a la fama en los 80's y realizó melodramas en la televisora de San Ángel como Marisol, Gotita de amor y Soy tu dueña desde 1994 hasta los años 2000.

Asimismo, la artista originaria de Ciudad de México formó parte del desaparecido grupo Garibaldi pero en 1996 decidió renunciar para lanzarse como solista.

La intérprete del éxito Quítame a ese hombre ha mantenido muy preocupados a sus seguidores debido a que decidió retirarse y apareció por última vez en 2013. Desde entonces se desconoce qué ha pasado con su vida pero existen diversas versiones de que estaría enferma y en la quiebra.

De forma extraoficial se ha reportado que Pilar tendría problemas económicos, hundida en depresión y que hasta estaría en silla de ruedas por una rara enfermedad; no obstante, uno de sus compañeros de Garibaldi desmintieron esta situación y señalaron que solo padecía esclerosis múltiple.

En días recientes el periodista Álex Kaffie informó que Montenegro había recibido una jugosa oferta para reaparecer en el medio y aunque era tentadora, su respuesta fue tajante: "no".

Presuntamente la revista TVNotas le ofreció a la cantante realizar una sesión de fotos por medio millón de pesos pero ella los rechazó y prefirió mantenerse igual de discreta y apartada de las cámaras como lo ha hecho desde hace 9 años.

Me entero que en recientes días la revista de los martes le ofreció quinientos mil pesos a Pilar Montenegro para que les diera una entrevista exclusiva con sesión de fotos incluida. La respuesta de la exintegrante de Garibaldi, que cabe subrayar lleva años apartada del medio artístico, fue contundente:

'no, no y no'".