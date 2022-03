Enfermo y sin trabajo: Tras 55 años en Televisa, actor pierde exclusividad y llega a 'Ventaneando'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Un primer actor, quien empezó desde los años 60 a hacer telenovelas en Televisa y se encuentra desempleado, llega al programa Ventaneando de TV Azteca y da contundente mensaje.

Se trata del primer actor Eric del Castillo quien participó en telenovelas como Mundo de juguete, El Maleficio, Mujeres engañadas, Amigas y Rivales, Niña amada mía, Que te perdone Dios y Mi marido tiene familia.

En 2018, el padre de Kate del Castillo impactó al medio artístico al revelar en el programa de Pati Chapoy, Ventaneando, que ya no tenía contrato de exclusividad con la televisora de San Ángel luego de casi 30 años de contar con él.

Pues nada, lo que venga. Estoy libre para trabajar con quien me contrate. Las exclusividades ya se terminaron en Televisa, ya se acabaron para los actores. Yo era de los últimos que quedaba", declaró.

Tras tres años alejado de las televisión, en 2020 se fue Telemundo para hacer La Doña 2 y en el 2021 contó que padecía una enfermedad incurable, pero tratable, en la vista, la cual lo había aquejado a lo largo de su carrera.

Estoy mal de la mácula y me cuesta trabajo leer. No hay operación, nada qué hacer, pero nunca me voy a quedar ciego, jamás", expresó.

Hace unos meses, el histrión de 88 años reveló que productores ya no lo querían contratar luego de que se hiciera público que no se quería vacunar contra el Covid-19. Incluso, afirmó que preferiría no tener trabajo y retirarse a hacerlo solo para que le llamaran.

Están causando que no me contrate la gente, eso que quede muy claro, me están haciendo mucho daño. En fin, si me quieren contratar bien y si no ¡me da lo mismo!, tengo lo suficiente para vivir con o sin trabajo", dijo.

Ahora, el actor da una entrevista exclusiva a Ventaneando, donde opinó sobre el piropo que le lanzó Ana Gabriel a su hija Kate en uno de sus conciertos en Estados Unidos.

Y esque en un video difundido en redes, la intérprete de Simplemente amigos le declaró su amor a la actriz agradeciendo su presencia en primera fila diciendo:

Se va a ir prontito, tiene unos proyectos que estoy casi a punto de pedirle matrimonio para que me saque de trabajar (...) Te amo, gracias por venir".

Tras la declaración que se hizo viral, el primer actor externó su cariño y respeto para Ana: "La admiramos desde hace años, ¡a mí me encanta como canta!, sí, muy agradable, muy bonita, y no tengo el gusto de conocerla personalmente, pero desde luego mi admiración para ella", dijo don Eric.

Y al respecto del piropo que recibió su famosa hija, Del Castillo agregó: "Lo de Kate me parece chistosón, pues que buena puntada ¿no?, fue buena puntada, nos lo platicó (Kate) nada más y nos moríamos de risa".

Por último, el actor dijo sentirse muy orgulloso de la admiración que provocan sus hijas, evitando así referirse directamente a Kate.

Sí, sí, ¿cómo no?, me da mucho gusto de que todo tipo de personas quieren a mis hijas", concluyó.

Por otro lado, en entrevista con De Primera Mano de Imagen Televisión, el actor se mostró molesto ante las acusaciones a Kate, a quien llegaron a llamar "lesbiana" por su gesto de Ana Gabriel.

La ponen hasta de lesbiana... ya ni la amuelan... ya, no, o sea... por Dios, si no conociera yo a mi hija. En fin, son chismes a todo dar, calientes para el público y para la mala prensa que no respeta a las personas qu dicn una tarugada para que salga la nota, ya está uno acostumbrado que digo: no hagan caso. Lo peor es cuando uno empieza a debatir, déjenlo así. Ella está trabajando y funcionando muy bien".

