¿Fan del K-Pop? Rose de Blackpink reaparece en redes tras contraer Covid-19; difunde este mensaje

Seul, Corea del Sur.- Los ídolos del K-Pop han causado preocupación de los fans debido a que recientemente algunos de los más populares revelaron haber dado positivo a Covid-19, enfermedad que ha causado la muerte de más de seis millones de personas a nivel mundial; sin embargo, una de las integrantes de Blackpink aseguró que está en perfecto estado de salud.

Se trata de Rose, la cantante que el pasado 28 de febrero informó que, tras realizarse una prueba PCR dio positivo al virus SARS-CoV-2, hecho que de inmediato causó preocupación entre los fans de la agrupación de K-Pop pero que al memento han estado más tranquilos sobre todo tras la difusión de un mensaje en redes.

Además de ofrecer una actualización en su estado de salud, la intérprete de How you like that informó que estrenará su primer video blog este martes 8 de marzo a las 04:00 horas, tiempo del centro de México.

“Blinks, muchas gracias por esperarme con tanta paciencia. Y les pido una disculpa por mantenerlos preocupados, estoy bien. Preparé algo (mi primer blog, sé que todos han estado muriendo por uno lol) desde que sé que todos ustedes me extrañaron como locos. Manténganse al tanto de mi blog a las 7 horas KST, espero que lo disfruten. (Es mi primer blog, sean gentiles)”.

Con esta noticia, el BLINK, como se hace Lamar el grupo de fans, no dudó en volverla intendencia, pues además de seguir siendo parte de Blackpink, su carera como solista ha ido en asenso, hecho que se mantendrá ahora que incursiona como creadora de contenido.

