Horóscopos 7 de marzo 2021: Mhoni Vidente presenta las predicciones para este lunes

Ciudad de México.- La astróloga más querida del mundo del espectáculo, Mhoni Vidente como todos los días trae todas las predicciones para este lunes 7 de marzo, según tu signo zodiacal.

Cabe mencionar que la pitonisa tiene los horóscopos más leídos en México, gracias a sus tan acertados pronósticos, seguido de sus más de 15 años de trayectoria, donde ha participado en programas como Hoy y Sabadazo, siendo este último el que la lanzó al estrellato.

Aries

Este día estarás muy ocupado, en especial por tu pareja, en cuestión de economía, se vienen momento preocupante, por lo que hay que trabajar al respecto, mientras que en el trabajo tendrás la satisfacción de haber hecho bien las cosas.

Tauro

Hay que limar asperezas con su pareja, no habrá más remedio que soportar un gasto imprevisto, además llegará la ocasión propicia para obtener mejoras laborales, sin embargo, los cambios de temperatura no son buenos, evítelos.

Géminis

Tendrás a Venus de su parte para conquistar a quien quiera, Hay que ajustar sus gastos, pues de lo contrario se avecinan problemas económicos. Se vienen etapas de cambios constantes en el trabajo. Haz ejercicio moderado, no intente ponerse en forma en dos días.

Cáncer

Logrará las conquistas amorosas que te propongas. Por otro lado aplique toda su creatividad en ganar el dinero que necesita. por lo que es recomendable reciclar los conocimientos. Para finalizar hay que alimentarse mejor que hasta ahora.

Leo

Por una ocasión intenta sorprender a tu pareja, salgan de la rutina. El dinero es importante, pero no olvides que también la amistad, propón tus ideas laborales para otro momento, por último comienza a hacer ejercicio moderado.

Virgo

Disfruta todo lo que puedas tu nuevo amor y no rompas la magia. Estarás bien de dinero y mejorando, sin embargo, busca algún curso para superar en el trabajo.

Libra

La pasarás en grande conociendo a nuevas persona. Este lunes es el día perfecto para mover tu dinero, consulta con tu banco. Su popularidad en el trabajo se debe al compañerismo. Date un masaje eso hará que descargues toda la tensión acumulada.

Escorpión

El amor te endulzará tu día, no lo desaproveches. Recibirás una bonificación económica. Un cambio de trabajo no siempre es lo mejor, medítalo antes de hacerlo. Si tienes dolores de huesos, evita la humedad.

Sagitario

La pasión tendrá un papel muy importante en tu vida, este inicio de semana es un buen día para ir de compras y darse algún capricho. Encontrarás el trabajo de tus sueños, por último deberás cuidar más que nunca tu boca.

Capricornio

Para donde vayas, serás el protagonista de la fiesta. Piense en qué vas a gastar tus ahorros. Habrá una oferta laboral muy interesante. Llama a tus amigos, tu estado de ánimo mejorará.

Acuario

En el amor, estarás más tierno e intimista. Por otro lado no es el momento idóneo para derrochar el dinero. En el trabajo, no te dejes avasallar. Se avecinan desarreglos fisiológicos si no te cuidas.

Piscis

Buen momento para fructificar un romance. Golpe de suerte para tus intereses económicos. Toma con calma la avalancha de trabajo de hoy. No será tu salud la que la preocupe.

