Luto en la dinastía: La muerte visita la casa de las Pinal; se despiden de ser querido

Ciudad de México.- Una integrante de la Dinastía Pinal se viste de luto tras la pérdida un ser querido y lo despide en redes sociales con un desgarrador mensaje.

Se trata de Michelle Salas, quien comunicó profundamente afligida la muerte de su compañero desde hace más de 8 años, su gatito Valentino, quien tenía varios meses con problemas de salud.

La nieta de Silvia Pinal publicó a través de su cuenta oficial de Instagram que lleva días de luto pero no había podido comunicar la noticia al darse un tiempo para asimilarla. La modelo e influencer anunció que su gato, a quien llamaba 'Malén', falleció.

Llevo días viviendo este proceso, necesitaba un tiempo de silencio para empezar a asimilar y tratar de sanar el vacío que tengo en mi corazón. Valentino, mi 'Malén', mi compañero de vida, mi bebé, mi gatito con alma de perro noble".

Para despedirse, Michelle le dedicó enternecedoras palabras, asegurando que fue más que una mascota para ella.

Fuiste mi cómplice, mi compañero de vida, de viajes, de momentos de felicidad y también de algunas cuantas lágrimas, mi confidente, mi almohada, mi familia".

Y le agradeció por el tiempo que pasaron juntos: "Gracias por haberme escogido a mí, por haberme dado la oportunidad de tenerte a mi lado todos estos años, por enseñarme a ser dedicada y demostrarme el amor de verdad, ese que no pide nada a cambio y solo da. Porque eso hiciste siempre, eras puro amor".

La hija de Stephanie Salas y Luis Miguel comentó que tuvo que 'dormirlo', ya que su calidad de vida había empeorado dramáticamente desde que le descubrieron un tumor en la lengua en diciembre pasado.

Sabes de sobra que hubiera seguido luchando contigo por el resto de la eternidad pero no podía ser egoísta. Difícil entender que a veces tenemos que soltar para volvernos a encontrar".

"Ahora se que estás ya tranquilo en el cielo de los gatitos durmiendo como tanto te gusta y comiendo jamoncito de pavo y ventresca de atún. Todavía me cuesta hasta pensar como volver a mi vida sin tenerte cerquita, sin poder abrazarte, contarte mi día, pero cada día qué pasa me queda más claro que en verdad sigues muy presente y seguirás por el resto de mi vida. Como te dije el último día que te vi. Esta despedida no es el final, si no un nuevo comienzo. ¡Te amo Malen! Hasta el infinito", finalizó.

Rápidamente, varios miembros de la dinastía Pinal como su madre Stephanie y su abuela Sylvia Pasquel reaccionaron a la noticia.

¡Hija te amo mucho! Valentino por siempre", le escribió su mamá.

Que palabras tan hermosas mi niña Michelle. Valentino vino a este mundo a hacerte feliz y a dejarte un aprendizaje. El amor incondicional. Te quiero y te abrazo", publicó Pasquel.

