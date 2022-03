Mariana Echeverría, conductora de Televisa, se escapa a la playa con su bebé y enamora a Instagram

Ciudad de México.- De nueva cuenta la famosa conductora de Televisa Mariana Echeverría logró apoderarse de la atención en las redes sociales debido a que hace algunas horas publicó una serie de tiernas imágenes junto a su pequeño hijo Lucca.

Como se recordará, la integrante del exitoso programa Me caigo de risa se convirtió en madre por primera vez en el 2020 en medio de la pandemia y aunque se enfrentó a fuertes dificultades como una cirugía de emergencia en sus últimos meses de embarazo, ahora puede disfrutar de lleno a su bebé.

Este fin de semana la esposa del futbolista Oscar Fabela una vez más viajó hasta la playa para disfrutar unos días en familia y de inmediato aprovechó su cuenta oficial de Instagram para presumirlo.

Durante la tarde de ayer domingo 6 de marzo Mariana publicó un tierno video en el que aparece jugando con su heredero mientras están sentados en la arena y de fondo aparece un espectacular atardecer, además le escribió un hermoso mensaje:

Enseñarás a volar, pero no volarán tu vuelo. Enseñarás a soñar, pero no soñarán tu sueño. Enseñarás a vivir, pero no vivirán tu vida. Sin embargo… en cada vuelo, en cada vida, en cada sueño, perdurará siempre la huella del camino enseñado", dijo Echeverría.