"No quiero ser falsa": Lorena Herrera aclara si se negó a trabajar con Ninel Conde

Ciudad de México.- La actriz sinaloense, Lorena Herrera mediante una entrevista rápida, hizo frente a los rumores que aseguran impidió que su colega Ninel Conde fuera invitada al mismo reality que ella.

Muy a su estilo, la también cantante bromeó con los reporteros sobre el tema, y antes de brindar su presentación en un bar de Guadalajara, hizo frente a la polémica.

No, no, de ninguna forma, ya me encargué de que no, lo puse en mi contrato… Sí fue requisito… ¡no es cierto!, ¡claro que no!, si puedo evitarla, pues la evito y ya, no está padre, porque soy una mujer muy educada que saludo a la gente, y procuro tener una sonrisa para los demás, pero pues a ella no la saludaría ni tendría una sonrisa para ella, entonces no quiero ser falsa”, explicó Herrera.