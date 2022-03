Shock en la música: Residente rompe el silencio y destapa el motivo de su furia contra J Balvin

Ciudad de México.- Desde hace varios días, Residente y J Balvin dieron mucho de qué hablar, después de que se desatara una riña entre ambos, misma que culminó en la creación de una canción escrita por el artista puertorriqueño hacía la celebridad colombiana.

Recientemente, René Pérez decidió romper el silencio y decidió hablar sobre las razones que lo llevaron a escribir su controvertida canción, por lo que brindó una entrevista exclusiva a Jorge Pabón 'Molusco' para aclarar todo lo ocurrido.

Gente que murió haciendo arte y de momento viene un %$#& a decirte ‘papi, eso no importa, lo que importa es el negocio, y ya’, obviamente lo estoy haciendo por eso, y el resultó ser el modelo ejemplo para decirle a los chamaquitos ‘esto no es lo más importante, pero me importa la gente que se mete en los Grammys’(...) gente que depende de un Grammy para hacer una girita, entonces este %&$", declaró el intérprete de ' Muerte en Hawaii '

El cantante de 'No hay nadie como tú' continuó despotricando en contra de 'In da Getto', recalcando que su postura durante los Grammys dedicados a Rubén Blades fue inaceptable.

Es millonario ya, y que tiene todo este espacio y se mete acá intentar boicotearlo, y a boicotear una premiación que para colmo ese año se la dedican a Rubén Blades, gente que escribe, que tiene una obra literaria, entonces yo ya estaba hasta aquí y empiezo a ver la reacción, la cantidad de artistas, yo digo ‘¡diablos! Este tipo no se debe preocupar por mí, se debe preocupar por todos los que me están mandando mensajes directos que son artistas

Finalmente, el exintegrante de Calle 13 detalló que logró llegar a un trato para borrar su mensaje contra el cantante colombiano para que éste último eliminara sus mensajes negativos sobre los Grammys, también afirmó que comprendió que fue un mal "negocio". René aprovechó la ocasión para reafirmar que le molestó que el reguetonero se haya burlado de la venta de sus hot dogs, afirmando que J Balvin se mostró diferente frente a las redes sociales.

Le llamo y no me contesta […] me llama como a las 5 horas de que la foto se hace viral, responde ‘no, sí supieras, ahora voy a ser millonario con esto de los carritos de hot dogs y voy a abrir una franquicia, y yo me qued�� así de ‘¡qué diablos!, es verdad el negocio socio’. Entonces sube el perro, y luego sube una foto con su hijo, ¡que Dios lo bendiga!, pero como le está tirando a todo el mundo, yo lo veo mal, ¿entiendes?, es como si yo me meto en un problema y empiezo a subir fotos de Milo, es como que en una balacera vienes, coges a tu familia y la metes en el medio.