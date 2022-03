Tras 38 años en Televisa y un divorcio, protagonista de novelas llega a 'Hoy' con dura confesión

Ciudad de México.- La famosa actriz Lety Calderón, quien ha trabajado durante 38 años en las telenovelas de Televisa, reapareció en el programa Hoy a través de una entrevista en la que hizo fuertes confesiones.

En primer lugar, la estrella de melodramas como Imperio de Mentiras, Amor real, Soltero con hijas y Chispita fue abordada por la prensa en su arribo al Aeropuerto de la Ciudad de México y cuestionada sobre si luego de años soltera, quisiera darse una nueva oportunidad amorosa:

Pues yo tengo estos dos grandes amores (señalando a sus hijos), no estoy buscando más, no sé, si viene yo encantada de la vida, pero no estoy buscando", dijo descartando la posibilidad de buscarse un galán.

Hay que recordar que Leticia vivió un duro divorcio con el abogado Juan Collado, quien al poco tiempo se casó con la también actriz Yadhira Carrillo y quien ya lleva casi 3 años preso por presunto lavado de dinero, delincuencia organizada y defraudación fiscal.

Tras esta confesión, el reportero de Hoy y otros medios le preguntaron a la artista de 53 años si ya está preparada para que su hijo Luciano Collado, quien padece Síndrome de Down, deje su casa y se independice ahora que ya es mayor de edad.

Sin embargo, Calderón terminó admitiendo que sí sufre al pensar en que su heredero se puede ir de casa en unos años más:

Muy orgullosa, pero todavía no sucede, así que todavía no, porque estoy todavía nerviosa de que pueda suceder, por supuesto, nada más me lo comenta y me muero de emoción porque todas las mamás y los papás, obviamente trabajamos para eso, para que nuestros hijos sean independientes el día de mañana, pero sí, cortar las alas creo que cuesta mucho", agregó.