Adiós Chapoy: Tras 11 años en TV Azteca y quedar en la ruina, galán de novelas debuta en Televisa

Ciudad de México.- Famoso galán de telenovelas, quien triunfó por años en TV Azteca, confirma que se une al elenco de una importante telenovela que alista Televisa para este 2022, marcando su regreso a los melodramas.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

Se trata de Plutarco Haza, quien oficialmente debuta en la televisora de San Ángel, aunque ya había estado ahí en los 90, pero solo con papeles muy pequeños en Si Dios me quita la vida y Bendita mentira, por lo que considera que esta es su primera vez.

Prácticamente no he estado, mi historia en Televisa ha sido, cuando empezaba mi carrera, hice papeles muy pequeñitos en telenovelas como Bendita Mentira, Si Dios me quita la vida, en una era un mesero, en otra un psiquiatra, o sea realmente, eran personajes muy pequeños", comentó en entrevista para Radio Fórmula.

El actor se cambió a TV Azteca en 1997 donde hizo La casa del naranjo, Mirada de mujer, Romántica obsesión, Amores, querer con alevosía, El país de las mujeres, Mirada de mujer: El regreso, Machos, Pobre rico pobre, entre otras.

Haza también trabajo unos años con Argos y Telemundo, donde se unió al elenco de la popular narcoserie El Señor de los Cielos, por lo que está muy emocionado de volver a las telenovelas tras años de ausencia en Mujer de nadie, remake de Amarte es mi pecado.

Este melodrama, producido por Giselle González, es protagonizado por Livia Brito y Marcus Ornellas e inició grabaciones este lunes 7 de marzo en Puebla. Aunque el actor aún no ha tenido llamado, confirmó que será villano en la historia.

Como se recordará, hace unos meses confesó en el programa de Adela Micha que estaba muy endeudado, ya que no trabajó durante casi toda la pandemia y no tenía ingresos.

Me urgía trabajar. Estaba en ceros... en menos mil, números rojos. Además yo que me volví a casa y tengo un hijo de 3 años. Estoy endeudado y estoy rehaciendo un montón de cosas. Si te agarran sin nada yo sé vivir con poquito pero ¿con deudas? esas siguen".

Haza hasta regresó al Ajusco para presentarse en el foro de Ventaneando con Pati Chapoy, programa al que no acudía desde hace más de 13 años, pues se estaba dedicando al teatro, sin embargo, ahora decidió empezar de cero en Televisa.

Aunque ya en 2019 participó en la bioserie Silvia Pinal, frente a ti en Televisa, solo tuvo una actuación especial de algunos capítulos, por lo que para el actor, este es su gran regreso.

Había regresado a hacer una serie con Carla Estrada pero también una actuación especial de cuatro capítulos, o sea, no sentí como que estaba realmente, no como estaba en 'El señor de los cielos' o en 'Mirada de Mujer', en novelas importantes en mi carrera, simplemente como que me había asomado, pero esta es la primera vez que siento que estoy, que voy empezando desde cero en un personaje importante y que me siento parte de un proyecto de Televisa con la camiseta puesta".