Consuelo Duval vive momentos de terror al ver a su hijo en un accidente: "Se me hundió la panza"

Ciudad de México.- El pasado domingo, 7 de marzo, la actriz y comediante, Consuelo Duval, vivió momentos de escalofriantes luego de ver a su hijo involucrado en un accidente de autos, en lo que parece ser Periférico.en la CDMX.

De acuerdo con la explicación de la celebridad de La Hora Pico y Familia P. Luche, ella se encontraba disfrutando de su día con normalidad, hasta que de pronto comenzó a recibir varios mensajes con un clip en el que se ve un terrible accidente, hecho que, según ella, le "hundió la panza".

No entendía muy bien por qué me habían mandado estos videos, debo confesar que se me hundió la panza