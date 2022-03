¡Él es Tony Martínez! El nuevo vocalista de Calibre 50; hacía enchiladas antes de ser famoso

Ciudad de México.- Aproximadamente, durante le mes de enero, Edén Muñoz impactó a sus seguidores tras revelar que dejaba la banda que le dio fama, Calibre 50.

Recientemente, los interpretes de 'Si te pudiera mentir', 'Siempre te voy a querer' y 'Aunque ahora estés con él' anunciaron la identidad de su nuevo vocalista, Tony Martínez, un joven de 20 años, de Monterrey, Nuevo León, quien hizo casting junto con seis mil personas más.

Este martes, 8 de marzo, TV y Novelas publicó una entrevista que le hicieron a Tony donde habla un poco acerca de su pasado y de cómo fue que se enteró que formaría parte de la agrupación.

Yo estaba con mi familia, bromeando a ver sí me hablaban, y el productor de Calibre 50 me marcó y ¡Yo no me la creía!, porque llegaron más de seis mil videos de audiciones y me dijo que tenía que viajar a Mazatlán al día siguiente.