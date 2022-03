¿Es lesbiana? Tras 18 años en Televisa y un veto, protagonista de novelas estrena polémico romance

Ciudad de México.- Salió a la luz que la famosa actriz Kate del Castillo, quien trabajó por 18 años en Televisa e hizo exitosas novelas, estaría estrenando un polémico romance luego de que por años existiera el rumor de que presuntamente es lesbiana.

La hija de don Eric del Castillo siempre ha sido una de las mujeres más polémicas del medio del espectáculo. Se dice que habría sido vetada de la televisora de San Ángel hace unos años luego de aparecer en el programa El Hormiguero de TV Azteca.

Además de que vivió fuertes temas legales por encontrarse físicamente con el narcotraficante mexicano Joaquín 'El Chapo' Guzmán, quien entonces era uno de los más buscados alrededor de todo el mundo.

La estrella de melodramas como Muchachitas (1991) y La mentira (1998) ahora se enfrenta a otra controversia debido a que este martes 8 de marzo la revista TVNotas sacó en su portada que está dándose otra oportunidad en el amor y además revelaron todo sobre su nueva pareja.

Hay que recordar que por años existió el rumor de que Kate era lesbiana, hasta que un día ella se cansó y tuvo que desmentirlo:

No soy lesbiana. Igual yo sé que muchas quisieran, pero me gustan mucho los hombres. Tengo muchas amigas gays y muchos amigos gays, los amo, los respeto mucho, pero fíjate que no se les va a hacer", confesó en el 2012.