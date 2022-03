La casa por la ventana: BTS celebra a Suga y anuncia cuál es el primer coleccionable

Comparta este artículo

Seúl, Corea del Sur.- Este 8 de marzo es, sin duda, un día muy especial para los fanáticos de BTS y es que Suga, uno de sus miembros, está celebrando su cumpleaños, razón por la cual no es de extrañarse que sea tendencia debido a las miles de muestras de cariño que recibe en plataformas digitales.

Como ya es costumbre, el intérprete de Butter compartió esta celebración a través de la plataforma Weberse con las fans; incluso, sopló las velas de un pastel mientras agradeció el apoyo que tanto él como los demás integrantes del famoso grupo de K-Pop han recibido a lo largo de los años.



Por si fuera poco, las noticias en torno al exitoso grupo de K-Pop no terminan ahí y es que el tour ‘Permission to dance on stage’, el cual sucederá en Seúl pero que llegará a todo el mundo gracias a la proyección en salas de cine, está a punto de arrancar y además de hacer una invitación formal, los miembros de la boyband aseguraron que será un espectáculo con canciones jamás tocadas antes, es decir, no se basarán en un disco como suele ocurrir con las giras, sino que será para que el ARMY lo disfrute al grado de cantar cada uno de sus temas.

Cinépolis es la cadena encargada de proyectar este evento en todo México y es por esta razón que mediante redes sociales, la empresa compartió un mensaje que los cantantes y bailarines hicieron a los fans.



En ese sentido, este día comenzaron a revelarse los artículos coleccionables que estarán ala venta el próximo 12 de marzo, fecha en que habrá dos funciones para disfrutar de este tour pero, la gran sorpresa, es que el primero no tendrá costo y se entregará a todas las asistentes que previo a la función, muestren su boleto físico o digital.

El primer artículo no es más que una postal que conmemora este tour que marca el regreso de BTS a los escenarios tras la pandemia por Covid-19, aunque claro, cumplieron con una serie de conciertos en Estados Unidos pero en esta ocasión, llegarán a todo el mundo.

Las postales estarán sujetas a disponibilidad, por lo que si serás de las afortunadas en asistir, la recomendación es que llegues a tiempo.

