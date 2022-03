¿Se divorcia? Desde Televisa, Galilea Montijo explota y reacciona a 'romance lésbico' en 'Hoy'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La conductora Galilea Montijo se pronunció de nueva cuenta sobre su supuesto romance con su excompañera del programa Hoy Maca Carriedo, los ataques en su contra y aclaró si se divorcia de su esposo Fernando Reina tras rumores de una crisis marital.

A las afueras de Televisa San Ángel, empresa en la que ha estado trabajando 27 años, la tapatía fue abordada por la prensa y primero reflexionó sobre las mujeres de su vida.

La tapatía comentó que su madre y su abuela siempre han sido sus pilares y sus referentes de mujeres fuertes, además de que siempre le ha inculcado a su hijo Mateo a respetar a las mujeres: "Con Mateo intento no hacer a machos", dijo.

Sobre las críticas y duros ataques en su contra, Galilea mencionó:

Me dolía ver a mi mamá y abuela llorando con lo que se decía de mí. Mi mamá con los años y mi familia, hemos aprendido juntos. Es parte del espectáculo y si el público quiere show, show le daremos. Antes me dolía, pero se me resbalaba. Ahora me duele pero por mi hijo, así que duele el doble".

Posteriormente, reporteros le preguntaron si ha podido hablar con Maca Carriedo luego de que se destapara el rumor de que ambas habían tenido una relación lésbica hace unos años pese a que ambas tenían pareja en ese momento.

Yo soy una mujer que tiene 10 años de casada, tengo un hijo... ya me andaban divorciando y le andaban poniendo un hijo a mi marido desde hace no sé cuántos años", dijo tajante.

Y agregó: "Tengo un hombre que está en casa que también le duelen las cosas que se digan de mí. Dicen: 'Galilea siempre da la cara', pues sí, soy la que está aquí y agarran siempre pero yo llevo 10 años casada... la vida de cada quién habla por sí sola".

'La Gali' reiteró que ella no tiene problemas con la orientación sexual de las personas, pero sí tiene un problema con que la llamen 'lesbiana' y la acusen de ser infiel, pues está casada con un hombre, padre de su hijo, desde hace una década.

Yo no tengo ningún problema con los géneros, si a las mujeres le gustan las mujeres, a hombres los hombres, si son bi, en la vida que cada quien sea feliz como quiera amarse, yo no tengo problema con eso. Tengo problema con que soy una mujer casada. Lo que se diga ahí sí me duele".

Sobre los rumores de divorcio tras la presunta infidelidad, misma que ella negó, dijo:

Siempre he estado muy bien con él. Tenemos, como cualquier matrimonio, momentos en los que no estamos de acuerdo pero eso no quiere decir que ya nos estemos divorciando. Siempre les he dicho muchachos: el tiempo, para todos los rumores y lo que se quiera decir".

La conductora luego dio por terminada la entrevista y abandonó el lugar, ya que le dolía el pie. Al ser cuestionada sobre qué le pasó, dijo: "Me voy porque parece que me quebré el dedo... me caí dos veces hoy".

