¡Shock en Televisa! Horacio Pancheri manda mensaje a Marimar Vega tras su boda: "Te quiero mucho"

Ciudad de México.- El querido actor de Televisa Horacio Pancheri brindó una entrevista exclusiva al programa Hoy en donde dio su primera declaración luego de que su exnovia Marimar Vega se volviera a casar hace un par de semanas.

El artista originario de Argentina demostró que no le tiene nada de rencor a la hermana de Zuria Vega, pese a que por meses se especuló que ella le había puesto el cuerno con su actual esposo, Jerónimo Rodríguez.

Durante la plática, Pancheri se desvivió en halagos para su exnovia y confesó que solo tiene buenos deseos para ella luego de su ruptura amorosa:

Nada, lo de siempre, desearle lo mejor a ella, es una gran mujer a la que quiero y admiro mucho pero bueno no jaló", explicó.

Asimismo, el galán de telenovelas destacó que actualmente ambos están muy felices con sus respectivas parejas pues hay que recordar que él también tiene una relación sentimental con Isa Valero.

Ya para finalizar, el reportero del matutino de Televisa cuestionó a Horacio si ya tiene pensado llegar al altar con su actual novia y esta fue su tajante respuesta:

No, por ahora no, ya se van a enterar, por ahora no hay boda", agregó.