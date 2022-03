"Te vas": Tras dejar TV Azteca por 'Sale el Sol', exconductor de 'VLA' acaba detenido y 'sin empleo'

Ciudad de México.- TVNotas sacó a la luz que el conocido conductor Carlos Arenas, quien hasta hace unos años trabajaba para TV Azteca, habría recibido un ultimátum por parte de los ejecutivos de Imagen TV, quienes estarían furiosos tras enterarse que fue detenido hace unos días.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

La revista de los martes lanzó en su portada de este 8 de marzo que el exmodelo mexicano supuestamente dejó de trabajar dos días en el programa Sale el Sol porque presuntamente acabó en la delegación tras tener una pelea callejera con un vecino de su mamá.

Los hechos habrían ocurrido la mañana del 3 de marzo cuando Arenas, quien fue parte del elenco principal de Venga la Alegría entre 2012 y 2016, arribó al fraccionamiento de su madre para visitarla y se hizo de palabras con un hombre que reside cerca del lugar.

Por lo que supe, el jueves por la mañana, Carlos salió en su moto para ir al programa, pero antes pasó a casa de su mamá... Un vecino le reclamó que no estaba de acuerdo con cómo acomodaba las cosas su mamá, me imagino que la basura o algo así. A Carlos no le pareció y se calentaron los ánimos", explicó un supuesto miembro del staff de Sale el Sol.