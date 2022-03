Tras 33 años en Televisa y veto de TV Azteca, famosa conductora debuta en 'VLA' y hunde a 'Hoy'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una polémica conductora, quien fue despedida y vetada de Televisa tras más de 33 años en la empresa, llega a TV Azteca y se presenta en el foro de Venga la Alegría luego de que se dijera que tampoco podía acceder al Ajusco.

Como se recordará, ejecutivos de la televisora de San Ángel corrieron a Adela en 2016. El castigo no paró ahí pues ella misma declaró que también había sido vetada en TV Azteca, pues ni su imagen podían mostrar en el Ajusco.

Y esque en 2019, para promocionar su show Los mandamientos de una mujer chingona, Adela, Rebecca de Alba y Susana Zabaleta acudieron a la televisora para una entrevista y les dijeron que no había ningún problema con las tres.

Susana contó que preguntaron: '¿No nos odia nadie?'. (A lo que les respondieron) 'No, no, las amamos, no hay ningún veto'. "Corte A: recortada la entrevista (en las partes donde salía Adela)", dijo.

Adela dijo no saber a qué se debe el veto que tenía en ambas televisoras, ya que cada vez son menos común las exclusividades, sin embargo, ahora debutó n el foro del matutino Venga la Alegría, dando un duro golpe al programa Hoy.

Esto luego de la controversia que provocaron sus comentarios sobre Silvia Pinal, cuando la primera actriz fue hospitalizada en diciembre, pus Adela no se dio cuenta que estaba transmitiendo en vivo y aseguró que "ya se va a morir" y quería preparar algo.

Tras recibir infinidad de ataques, reclamos y el fin de su amistad con la familia Pinal, Adela se presentó en vivo en el foro de Venga la Alegría junto a dos controversiales conductores: Javier Ceriani y Elisa Beristain de Chisme No Like.

Incluso, hasta Adela se dio tremendo beso con el argentino, dejando en shock a todos. Adela hasta estuvo de invitada en la emisión de Chisme No Like y aseguró que tenía muchas ganas de estar pero no habían coincidido en agendas.

Aunque usuarios aseguraron que fue una sorpresa, criticaron su presencia y se burlaron de lo ocurrido con Silvia Pinal, además de criticar a la producción de Venga la Alegría.

