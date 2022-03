Tras hundir a Legarreta y 8 años retirado de Televisa, exgalán de TV Azteca reaparece en 'Hoy'

Ciudad de México.- Un famoso galán de telenovelas, quien ha estado 8 años retirado luego de trabajar en Televisa, TV Azteca, Telemundo y más empresas, reaparece en redes del programa Hoy luego de despreciar a Andrea Legarreta.

Se trata del actor peruano Christian Meier, quien triunfó por años en melodramas producidos en su país hasta que en 1999 protagonizó Me muero por ti con Bárbara Mori para Telemundo, donde se volvió muy conocido.

En 2001 llegó a México de la mano de TV Azteca y protagonizó otra telenovela con Bárbara Mori, Amores... querer con alevosía y también actuó en Lo que es el amor. En 2004 se fue a Colombia donde hizo varios melodramas como La Tormenta y Doña Bárbara.

En 2014, regresó a México tras 10 años de ausencia para protagonizar junto a Victoria Ruffo La malquerida, en su debut en Televisa. Fue durante la promoción de esta novela que fue al programa Hoy y despreció a Andrea Legarreta.

La conductora recordó hace unos años que al momento de querer tomarse una selfie con él, este la alejó, despreciándole la fotografía. Ante su sorpresivo rechazo, la esposa de Erik Rubín comentó que tal vez pensó que ella le estaba coqueteando.

Yo creo que pensó que quería con él. No, no sé, pero sí es raro porque realmente son más cariñosos (...) a lo mejor ya ni (Christian) se acuerda, y es más de 'don’t touch me' (no me toques)".