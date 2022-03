Tras rogar por trabajo, legendario actor de Televisa revela que regresará a la actuación

Ciudad de México.- Pese a que cuenta con exclusividad vitalicia en Televisa por su larga trayectoria, Ignacio López Tarso, quien recientemente cumplió 97 años de edad, afirmó en enero pasado que buscaba trabajo y nadie lo contrataba.

En entrevista para el programa Ventaneando, el primer actor habló con la prensa para reiterar que tiene muchas ganas de regresar a los teatros y poder actuar de nuevo, ya que de lo contrario el encierro podría "matarlo".

Ya no soporto más tiempo fuera del escenario que es mi vida, a mí me gusta mucho la televisión y el cine, pero el teatro es mi vida personal, íntimamente necesario para seguir viviendo. A esta edad lo necesito mucho porque si no me voy a morir y no quiero morirme, me gusta mucho la vida", expresó el artista.