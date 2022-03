Tras rumores de enfermedad, Eric del Castillo sale a aclara cuál es su estado de salud

Ciudad de México.- El primer actor, Don Eric del Castillo aclaró mediante una entrevista para el programa De Primera Mano, aclaró los rumores que afirmaban que se encuentra enfermo, al mencionar que está mejor que nunca a sus casi 88 años.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

En su mensaje, el histrión se mostró molesto con algunos medios, al mencionar que está mal que inventen que está enfermo por su edad, pues incluso lo afectan en cuestión económica pues no le dan trabajo.

Yo estoy bien, mucho mejor que muchos de mi edad, desde luego, y si quieren verme bailar, pues me paro ahorita y pongo La Sonora Santanera y me pongo a bailar como lo hago de ejercicio... Yo me encuentro bien, no sé porque siempre dicen que estoy malo y enfermo", dijo.