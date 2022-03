Vendía comida para sobrevivir: Tras dejar 'Hoy' y dar 'golpiza' a ex, galán de Televisa reaparece

Ciudad de México.- Un polémico galán de Televisa, quien formó parte del programa Hoy y hace meses cayó en una fuerte crisis financiera, reapareció en las redes sociales y envió un fuerte mensaje luego de haber sido denunciado por violencia.

Se trata del artista español Lisardo, quien renunció al matutino de Las Estrellas en el 2017 y meses atrás admitió en una entrevista con ellos que su situación económica no era la mejor.

De hecho decidió empezar a vender 'Fideuá', un platillo típico de su país natal que lo ayudó a conseguir ingresos ante la falta de empleo por la pandemia y meses más tarde su exesposa Lisset lo exhibió diciendo que tenía tiempo sin ayudarle con los gastos de la hija que tienen en común.

Luego de este duro golpe, ahora el también cantante y conductor se enfrenta a una delicada situación pues su exnovia Pamela Rodríguez lo denunció por violencia y confesó que hace 15 días él le habría propinado una fuerte golpiza.

Durante esta mañana el programa Sale el Sol compartió una nueva entrevista con la presunta víctima, quien confesó que está muy afectada tras vivir este episodio de violencia con el español y por ello tuvo que tomar terapia.

Han sido días muy difíciles, lo he ido trabajando, son días sin poder dormir y conforme he tomado tomado terapia he ido mejorando... me he sentido más tranquila pero el agobio existe", dijo la joven de 25 años.