"Vivo con traumas": 'Gomita' vuelve a alzar la voz contra su padre y da duro mensaje en Instagram

Ciudad de México.- Araceli Ordaz, quien es mejor conocida por su apodo de 'Gomita', otra vez aprovechó las redes sociales para lanzar un duro mensaje en contra de su padre, Alfredo Ordaz Barajas, a quien acusó de violencia.

Como se recordará, en octubre del año pasado la exconductora de Televisa hizo público que 'Don Kiko' tenía años maltratándola física y psicológicamente, por lo cual tomó el valor y la decisión de denunciarlo y pedir una orden de restricción en su contra.

Ahora tras varios meses de su denuncia, 'Gomita' aprovechó el movimiento por el 8 de marzo Día Internacional de la Mujer para invitar a todas sus seguidoras a que no se queden calladas y alcen la voz ante cualquier tipo de violencia.

Hoy no las quiero solo felicitar, también las quiero alentar para que no se queden calladas, para que paren de sufrir, para que paren cualquier tipo de abuso físico y psicológico que estén viviendo", escribió.

Mediante sus historias de Instagram, la hermana de 'Lapizito' y 'Lapizín' también se felicitó por la enorme valentía que tomó para no seguir callando los abusos de su padre: "Hoy me felicito a mí porque me dio mucho miedo y me da miedo enfrentar esto que estoy pasando".

Para finalizar, la payasita y youtuber mexicana aseguró que todo lo vivido con su padre le ha creado severos daños en su salud mental, sin embargo, no piensa dejarse caer ante ello.

No tiro la toalla para seguir adelante, con mis traumas y con mis desbalances psicológicos que me dejaron al convivir tantos años con un padre así", apuntó.

