Adiós 'Hoy': Tras renunciar a TV Azteca y 'veto' de Televisa, conductor fracasa y vuelve a 'VLA'

Ciudad de México.- Un famoso conductor, quien estuvo 8 años en Venga la Alegría y decidió renunciar para tiempo después irse al programa Hoy de Televisa, vuelve al matutino de TV Azteca y deja en shock a todos.

Se trata del conductor Mauricio Mancera, quien se dijo que perdió su exclusividad en TV Azteca luego de pertenecer 12 años en la empresa y estar del 2006 al 2014 en Venga la Alegría, pues en 2018 se unió como conductor titular a la competencia, el programa Hoy de Televisa.

Mancera renunció a Venga la Alegría y se fue un año de misionero a África. A su regreso estuvo un tiempo en Miami y, siendo gran amigo de Andrea Escalona, fue invitado por la fallecida productora Magda Rodríguez al programa Hoy.

Sin embargo decidió salir de este programa poco después, en el 2019. Desde entonces, estuvo de invitado un par de veces y hasta fue a Sale el Sol de Imagen Televisión.

Mancera estuvo en Miembros Al Aire, transmitido por Unicable, pero fue despedido el año pasado. Tras tanto fracaso en la televisora de San Ángel, y ya sin su exclusividad en el Ajusco, se dijo que el conductor estaba en una crisis laboral.

El canal de YouTube Chacaleo incluso reportó que presuntamente le estaba rogando a Televisa y TV Azteca por una oportunidad, pues nadie lo contrataba, sugiriendo que hasta estaría vetado, ya que su último programa en Azteca, El Hormiguero, habría fracasado.

En los pasillos de la televisora se menciona que tiene pocas probabilidades de ser recontratado debido a su poca lealtad mostrada en el pasado, a pesar de que el Ajusco lo apoyó como a pocos. Desesperado porque Televisa y TV Azteca no muestran interés con él, ha tenido interés en otras cadenas pero no ha tenido suerte".

Hace unos meses, al no estar activo en la televisión luego de años en programas y matutinos, el conductor incluso sugirió que estaría retirado de la pantalla chica, pues solo tenía su trabajo en radio. Al ser cuestionado sobre cuándo volvería, dijo:

No sé, cuando vuelva a haber una oferta que me apasione. En una de esas ya me retiré y ni me había dado cuenta".