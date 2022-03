Adiós Televisa: Tras 15 años al aire, elenco de 'Hoy' confirma que Galilea Montijo sale del programa

Ciudad de México.- Durante la mañana de este miércoles 9 de marzo el elenco del programa Hoy confirmó que la conductora Galilea Montijo salió del aire y dejó los foros de Televisa debido a un a delicada razón.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

Desde que inicio la transmisión del matutino de Las Estrellas, los televidentes pudieron notar que la mujer de 48 años no se encontraba en el foro y de inmediato comenzaron a sacar conclusiones de porqué no habría asistido, especulando una renuncia o quizá hasta un despido.

Sin embargo, durante la sección Desayunando y chismeando la periodista Martha Figueroa y otros de los conductores de Hoy confirmaron que 'La Montijo' no los estaba acompañando en el programa por un fuerte motivo de salud.

La querida michoacana Tania Rincón confesó que su compañera conductora tuvo un accidente ayer en el foro de Hoy, emisión en la que ha trabajado desde hace 15 años, y que lamentablemente provocó que se fracturara un dedo de sus pies.

Asimismo, la presentadora dijo que por fortuna una persona del staff evitó que Galilea tuviera una caída pues las cosas se hubieran puesto peor: "Si Alex no la detiene, la cosa hubiera terminado más grave, incluso el zapato se rompió".

Tanto Tania como Raúl Araiza de inmediato mencionaron la valentía que tuvo la conductora para no haberse ido del programa desde ayer en cuanto se lastimó:

Por su parte, Martita mencionó que la tapatía ya debería de bajarle un poco a los tacones que usa debido a que no es la primera vez que se accidenta y le dijeron a Tania que también tomara precauciones:

Gali, besos madre... me dice 'me tengo que ir a hacer una limpia', le digo 'no, tienes que usar flats' (zapato de piso)".